Na véspera de jogo com o Corinthians, Botafogo quita um mês de salários com os jogadores

Os jogadores do Botafogo terão uma motivação a mais para a partida contra o Corinthians, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, a diretoria do Alvinegro quitou os salários referentes ao mês de junho, que estavam atrasados.O Comitê Executivo de Futebol temia que completasse três meses de salários atrasados e, desta forma, abrisse a possibilidade de jogadores solicitar rescisões na Justiça sem custos ao clube. Vale ressaltar que os vencimentos de agosto - que seriam o terceiro mês em débito - vencerão na próxima segunda-feira.