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Na véspera de jogo com o Corinthians, Botafogo quita um mês de salários com os jogadores

Sob o temor de ficar com três meses de vencimentos atrasados, diretoria do Alvinegro quitou débitos referentes ao mês de junho com o elenco profissional...

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 20:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 set 2020 às 20:49
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Os jogadores do Botafogo terão uma motivação a mais para a partida contra o Corinthians, neste sábado, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira, a diretoria do Alvinegro quitou os salários referentes ao mês de junho, que estavam atrasados.O Comitê Executivo de Futebol temia que completasse três meses de salários atrasados e, desta forma, abrisse a possibilidade de jogadores solicitar rescisões na Justiça sem custos ao clube. Vale ressaltar que os vencimentos de agosto - que seriam o terceiro mês em débito - vencerão na próxima segunda-feira.
Desta forma, o Botafogo ainda deve o mês de julho ao elenco profissional. O Alvinegro busca formas de desbloquear cotas de televisão congeladas com a ajuda do Sindeclubes e, assim, realizar o pagamento dos atrasados.

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