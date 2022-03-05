Na véspera de clássico, Diego Alves vira alvo de críticas de torcedores do Flamengo após postagem

O Flamengo enfrentará o Vasco a partir das 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A preparação para o time de Paulo Sousa entrar em campo já foi finalizada, e Diego Alves foi ao seu perfil no Twitter compartilhar uma imagem sua na atividade desta manhã, mas recebeu uma enxurrada de críticas na aba de comentários.- Semana de muito trabalho! Encerramos a preparação para o duelo de amanhã - postou o perfil de Diego Alves, que teve, como o elenco, a primeira semana cheia dedicada apenas para treinos desde a estreia de Paulo Sousa.

A maioria das respostas fora em tom ácido. Confira algumas reações: > Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir

No último jogo, Diego Alves foi titular pela segunda vez na temporada e acabou falhando nos dois gols do Resende, no empate em 2 a 2. O camisa 1 foi vaiado durante boa parte do duelo. Pelo cenário, seja no âmbito real ou virtual, terá que reconquistar a confiança da torcida e, talvez, se estimular com comentários como o do torcedor Marcelo: "Mostra para que você veio! Cadê aquele goleirão de 2019?".

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Para o clássico contra o Vasco, contudo, é provável que Hugo Souza siga como titular. O LANCE! transmitirá o confronto em Tempo Real.