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Na véspera de clássico, Diego Alves vira alvo de críticas de torcedores do Flamengo após postagem

Duelo entre Fla e Vasco será realizado pela 10ª rodada do Carioca, no Nilton Santos
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LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2022 às 18:15

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:15

O Flamengo enfrentará o Vasco a partir das 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. A preparação para o time de Paulo Sousa entrar em campo já foi finalizada, e Diego Alves foi ao seu perfil no Twitter compartilhar uma imagem sua na atividade desta manhã, mas recebeu uma enxurrada de críticas na aba de comentários.- Semana de muito trabalho! Encerramos a preparação para o duelo de amanhã - postou o perfil de Diego Alves, que teve, como o elenco, a primeira semana cheia dedicada apenas para treinos desde a estreia de Paulo Sousa.
A maioria das respostas fora em tom ácido. Confira algumas reações: > Flamengo x Vasco: prováveis times, desfalques e onde assistir
No último jogo, Diego Alves foi titular pela segunda vez na temporada e acabou falhando nos dois gols do Resende, no empate em 2 a 2. O camisa 1 foi vaiado durante boa parte do duelo. Pelo cenário, seja no âmbito real ou virtual, terá que reconquistar a confiança da torcida e, talvez, se estimular com comentários como o do torcedor Marcelo: "Mostra para que você veio! Cadê aquele goleirão de 2019?".
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Para o clássico contra o Vasco, contudo, é provável que Hugo Souza siga como titular. O LANCE! transmitirá o confronto em Tempo Real.
Crédito: DiegoAlvesestáemsuasextatemporadanoFlamengo(Foto:PaulaReis/Flamengo

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