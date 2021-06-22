Na véspera da despedida, Gerson realiza último treino pelo Flamengo no Ninho do Urubu; assista

Na véspera do confronto com o Fortaleza, pelo Brasileirão, o Flamengo se apresentou no Ninho do Urubu para ajustar os detalhes finais e encerrar a preparação. A atividade comandada por Rogério Ceni, inclusive, foi a última de Gerson nesta passagem pelo clube rubro-negro.

+ Gerson é mais um a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimComo forma de homenagem ao camisa 8, o Flamengo transmitiu a primeira parte do treino para a torcida pelo canal do YouTube. Além dos trabalhos de aquecimento, foi possível ver atividade de finalização, que contou com a participação de todo o elenco rubro-negro (assista no fim da matéria). Negociado com o Olympique de Marselha e com voo marcado para a França nesta quinta-feira, o volante fará sua despedida na partida contra o Fortaleza. Uma bandeira foi preparada pela torcida e será exposta na arquibancada do Maracanã como mais uma forma de homenagem ao Coringa.