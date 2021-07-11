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Na véspera da apresentação, Renato Gaúcho vai ao Maracanã para assistir Flamengo x Chapecoense

Técnico será apresentado e comandará primeiro treino no Ninho do Urubu na tarde desta segunda-feira. Rubro-Negro adia viagem para Argentina para terça-feira...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 18:13

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 18:13
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No dia seguinte ao anúncio, Renato Gaúcho compareceu ao Maracanã neste domingo para acompanhar o jogo do Flamengo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador chegou ao estádio acompanhado dos dirigentes rubro-negros e assistirá a partida em um dos camarotes do estádio. O time será comandado de forma interina por Maurício Souza.
+ Com Renato Gaúcho, diretoria do Flamengo opta por novo estilo e tenta provar que Jesus não foi caso isoladoAntes do jogo começar, Renato Gaúcho foi ao vestiário do Flamengo e teve o primeiro contato com os novos comandados. Em imagens divulgadas pelo clube, é possível ver o treinador cumprimentando Everton Ribeiro e Arrascaeta, além de outros funcionários do departamento de futebol. O trabalho na prática vai começar na segunda-feira, no Ninho do Urubu. Renato Gaúcho será apresentado em coletiva de imprensa às 13h (de Brasília) e, em seguida, comandará o primeiro treino com o elenco rubro-negro.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
A viagem para a Argentina, que seria na tarde de segunda, foi adiada para a tarde de terça para dar mais tempo ao novo comandante. O Flamengo enfrenta o Defensa y Justicia na quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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