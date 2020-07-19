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Na semana de volta do Paulista, Palmeiras celebra 69 anos de título que considera Mundial

No dia 22 de julho, exatamente no dia do clássico contra o Corinthians, em Itaquera, o alviverde comemora a conquista da Copa Rio 51, que até hoje gera controvérsias...
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Publicado em 

19 jul 2020 às 11:00

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Na próxima quarta-feira, 22 de julho, é dia de retorno do Campeonato Paulista, e o Palmeiras entra em campo contra, nada mais, nada menos, seu maior rival, o Corinthians, às 21h30, em Itaquera. No entanto, a data também é lembrada por outro motivo, tão importante quanto: 69 anos atrás, o alviverde levantava o caneco da Copa Rio de 1951, que até hoje provoca comentários.
O título é controverso, isso porque sempre surgem novas “atualizações” sobre se ele é ou não o primeiro Mundial de Clubes da história do futebol. O Palmeiras acredita que sim e o trata como tal. Depois da Copa de 50, sediada no Brasil e vencida pelo Uruguai em pleno Maracanã, alguns times da América do Sul e da Europa participaram do chamado Torneio Internacional de Clubes Campeões no ano seguinte.Participaram, além do Palmeiras, campeão paulista, e Vasco, campeão carioca, Estrela Vermelha (campeão da Copa da Iugoslávia), Áustria Viena (campeão austríaco), Juventus (campeã italiana), Nacional (campeão uruguaio), Nice (campeão francês) e Sporting (campeão português).
Em 2017, já com Gianni Infantino no comando da Fifa, a entidade passou a não mais considerar o torneio como Mundial, já que esse tipo de competição só começou a existir em 2000. Pouco depois, o órgão passou a reconhecer os títulos entre 1960 e 2004. Ou seja, uma nova atualização, por isso essa quantidade de dúvidas em torno deste título.
A campanha alviverde contou com vitórias sobre o Nice (3 a 0) e o Estrela Vermelha (2 a 1), além de uma derrota por 4 a 0 para a Juventus, na fase de grupos. Já na semifinal, o alviverde encarou o Vasco, venceu por 2 a 1 e empatou por 0 a 0, conquistando a vaga para a final contra a Velha Senhora. O primeiro compromisso terminou com vitória por 1 a 0, com gol de Rodrigues, e, no dia 22 de julho de 1951, o Palmeiras empatou por 2 a 2, com gols de Rodrigues e Liminha, para levantar o caneco do primeiro Mundial de Clubes, controverso ou não.

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