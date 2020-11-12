Na Seleção, Gabriel Menino fala sobre Abel Ferreira: 'Vai me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil'

O lateral direito Gabriel Menino está concentrado com a Seleção Brasileira, sendo esta a sua segunda oportunidade de vestir a amarelinha, e, em uma coletiva concedida na última quarta-feira (11), falou sobre a relação com o novo técnico do Verdão, Abel Ferreira, que pode o ajudar a evoluir na posição.- Depois que vim para Seleção de lateral comecei a dar mais prioridade, não que me torne um lateral de origem. O Abel chegou e conversou comigo, me falou que quando ele era jogador ele também era lateral-direito e que vai me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil, vai me ajudar a melhorar minha posição, me aperfeiçoar para ser um lateral de nível da seleção brasileira.
Assim como Weverton, Gabriel Menino será uma das opções de Tite na Seleção Brasileira nas partidas contra a Venezuela e o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os atletas devem desfalcar o Verdão nas próximas duas partidas, além do embate da última quarta-feira (11), contra o Ceará, pela Copa do Brasil.