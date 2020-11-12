Na Seleção, Gabriel Menino fala sobre Abel Ferreira: 'Vai me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil'

O lateral direito Gabriel Menino está concentrado com a Seleção Brasileira, sendo esta a sua segunda oportunidade de vestir a amarelinha, e, em uma coletiva concedida na última quarta-feira (11), falou sobre a relação com o novo técnico do Verdão, Abel Ferreira, que pode o ajudar a evoluir na posição.- Depois que vim para Seleção de lateral comecei a dar mais prioridade, não que me torne um lateral de origem. O Abel chegou e conversou comigo, me falou que quando ele era jogador ele também era lateral-direito e que vai me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil, vai me ajudar a melhorar minha posição, me aperfeiçoar para ser um lateral de nível da seleção brasileira.