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Na Seleção, Gabriel Menino fala sobre Abel Ferreira: 'Vai me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil'

Atleta do Palmeiras comentou a relação com o novo treinador do Verdão, que foi lateral direito quando jogador...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 08:00

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O lateral direito Gabriel Menino está concentrado com a Seleção Brasileira, sendo esta a sua segunda oportunidade de vestir a amarelinha, e, em uma coletiva concedida na última quarta-feira (11), falou sobre a relação com o novo técnico do Verdão, Abel Ferreira, que pode o ajudar a evoluir na posição.- Depois que vim para Seleção de lateral comecei a dar mais prioridade, não que me torne um lateral de origem. O Abel chegou e conversou comigo, me falou que quando ele era jogador ele também era lateral-direito e que vai me ajudar a ser o melhor lateral do Brasil, vai me ajudar a melhorar minha posição, me aperfeiçoar para ser um lateral de nível da seleção brasileira.
​Assim como Weverton, Gabriel Menino será uma das opções de Tite na Seleção Brasileira nas partidas contra a Venezuela e o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Os atletas devem desfalcar o Verdão nas próximas duas partidas, além do embate da última quarta-feira (11), contra o Ceará, pela Copa do Brasil.

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