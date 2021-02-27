Na Seleção do Brasileirão pelo segundo ano seguido, meia rechaça saída do Flamengo: 'Gerson fica'

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Aos 23 anos, Gerson já é uma referência no Flamengo. São duas temporadas e sete títulos conquistados, entre eles, os do Brasileirão de 2019 e 2020. Em ambos, o Coringa foi eleito para a Seleção do Campeonato, e na premiação realizada nesta sexta-feira, o camisa 8 ressaltou a entrega do elenco na defesa da taça. Por fim, o Coringa rechaçou a possibilidade de deixar o clube agora.

- Feliz por estar aqui mais uma vez. Conseguimos ganhar o título nas últimas rodadas. Campeonato muito difícil, mas conseguimos alcançar o objetivo. Depois de muito aperto no coração saímos campeões. Continuar trabalhando para seguir assim - afirmou Gerson, no Prêmio Brasileirão, antes de completar: