Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Na Seleção do Brasileirão pelo segundo ano seguido, meia rechaça saída do Flamengo: 'Gerson fica'
futebol

Na Seleção do Brasileirão pelo segundo ano seguido, meia rechaça saída do Flamengo: 'Gerson fica'

Camisa 8 representou o Flamengo, ao lado de Gabriel Barbosa, na Seleção do Campeonato Brasileiro de 2020...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 23:35

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 23:35

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Aos 23 anos, Gerson já é uma referência no Flamengo. São duas temporadas e sete títulos conquistados, entre eles, os do Brasileirão de 2019 e 2020. Em ambos, o Coringa foi eleito para a Seleção do Campeonato, e na premiação realizada nesta sexta-feira, o camisa 8 ressaltou a entrega do elenco na defesa da taça. Por fim, o Coringa rechaçou a possibilidade de deixar o clube agora.
- Feliz por estar aqui mais uma vez. Conseguimos ganhar o título nas últimas rodadas. Campeonato muito difícil, mas conseguimos alcançar o objetivo. Depois de muito aperto no coração saímos campeões. Continuar trabalhando para seguir assim - afirmou Gerson, no Prêmio Brasileirão, antes de completar:
- Gerson fica - resumiu o melhor volante da competição, ao ser questionado se permaneceria no Flamengo ou se tinha recebido propostas para saír do clube.O "Prêmio Brasileirão" é uma cerimônia anual organizada pela CBF que elege os principais destaques do Campeonato Brasileiro. Nele, são escaladas seleções com os melhores jogadores e jogadoras do Brasileirão Assaí e do Brasileiro Feminino A-1, além de premiar destaques como artilheiros, revelações, árbitros e outros campeões brasileiros na mesma temporada, com a participação de jornalistas, capitães e treinadores dos 20 clubes da Série A.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados