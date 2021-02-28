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Na rodada de abertura do Mineiro, Athletic é destaque do interior ao derrotar o Patrocinense fora de casa

O time de Loco Abreu, que ainda não pôde jogar, foi a única equipe fora da capital a vencer na estreia. Os duelos Tombense x Caldense e Pouso Alegre x Coimbra ficaram empatados...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 18:08
Crédito: O Athletic, que ficou 50 anos fora da elite mineira, venceu o Patrocinense fora de casa-(Divulgação/Atlhetic
Além de Atlético-MG 3 x 0, América-MG 1 x 0 Boa Esporte e Cruzeiro 1 x 1 Uberlândia, a primeira rodada do Campeonato Mineiro teve mais três partidas, com destaque para a vitória do estreante Athletic, de São João Del Rei, que voltou à elite estadual depois de 50 anos. O time de Loco Abreu, que não jogou ainda pela equipe do interior, derrotou o Patrocinense por 2 a 0, gols de Danilo e Nathan, fora de casa e está na vice-liderança da competição no momento. Loco não atuou porque a janela de transferências será aberta nesta segunda-feira, 1º de março. Assim, ele poderá ser inscrito na competição mineira. Nos outros duelos restantes da rodada, dois empates. Pouso Alegre, outro estreante na 1ª divisão de 2021, ficou no 0 a 0 com o Coimbra, em seu segundo ano entre os grandes do estado. A partida entre Tombense e Caldense, uma das semifinais de 2020, também terminou sem vencedor, mas teve gols. Ficou 1 a 1, gols de Keké, para o Gavião Carcará, com Bruno Oliveira empatando para a Veterana. Na segunda rodada, que começa na quarta-feira, 3 de março, o Mineiro 2021 terá os seguintes jogos: Quarta-feira-3 de março​Boa Esporte x Pouso Alegre- Às 20h-Melão, em Varginha Coimbra x Patrocinense- Às 19h-Independência, em BH
Athletic x América-MG- Às 19h15- Mário Helênio, em Juiz de Fora
URT x Uberlândia- Às 20h- Zama Maciel, em Patos de Minas
Cruzeiro x Caldense- Às 21h30- Mineirão em BH
Quinta-feira, 4 de março​Tombense x Atlético-MG- Às 21h- Almeidão, em Tombos Os duelos dos times do interior podem ser vistos no canal oficial da FMF peo site: www.futebolmineiro.tv.br

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