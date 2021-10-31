Na reta final da Série B, Vasco tem dois confrontos diretos pelo acesso à elite do Brasileirão

Crédito: Vasco atuando contra o Náutico, pela Série B (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco tem uma sequência difícil nesta reta final da Série B do Brasileirão. Restam apenas seis jogos para o fim do campeonato e a chance do Cruz-Maltino conseguir o acesso não é favorável. Nas duas próximas rodadas, a equipe tem dois confrontos diretos, o primeiro com o Guarani fora de casa, e o segundo com o Botafogo, em São Januário.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

Na última rodada, diante de seu torcedor, o Vasco perdeu de virada por 3 a 1 para o CSA, que também está na briga pelo acesso. Contra o Guarani, pela 33º rodada, o técnico Fernando Diniz terá a volta de Nene, que cumpriu suspensão na última partida, e que vem sendo o principal jogador da equipe, com quatro gols e duas assistências em oito jogos.

O Guarani ocupa a sétima colocação do campeonato e é um adversário forte. A equipe possui o segundo melhor ataque da Série B, com 44 gols marcados, e o Vasco vem encontrando dificuldades na organização defensiva. Para o confronto, o Brinco de Ouro também vai receber torcida visitante.

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Depois do Guarani, o Vasco encara um clássico muito importante com o Botafogo. O Glorioso é o vice-líder da competição e está com um cenário favorável para o acesso. O Cruz-Maltino vai jogar no São Januário e vai contar com o apoio do torcedor para empurrar o time no clássico.

Após os confrontos, o Vasco joga quatro rodadas com adversários que estão abaixo do time na tabela da Série B. Apesar disso, são confrontos difíceis dentro e fora de casa que o Cruz-Maltino tem que encarar cada um como uma final. Dois deles, são com equipes que estão na zona de rebaixamento: Vitória e Londrina. ÚLTIMOS JOGOS DO VASCO NA SÉRIE B

33º rodadaGuarani (7º colocado) x Vasco

34º rodadaVasco x Botafogo (2º)

35º rodadaVasco x Vitória (18º)

36º rodadaVila Nova (10º) x Vasco

37º rodadaVasco x Remo (11º)