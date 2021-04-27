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Na reabertura, tour da Neo Química Arena tem 100% de ocupação e arrecada 80kg de alimentos

Visita guiada ao estádio do Corinthians reabriu as portas no último fim de semana com 200 vagas. Os alimentos serão doados ao Departamento de Responsabilidade Social do clube...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 13:19

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 13:19
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Com as atividades culturais liberadas pelo Governo do Estado de São Paulo, o tour Casa do Povo, da Neo Química Arena, reabriu as portas no último fim de semana atingindo 100% de sua capacidade atual. Tanto no sábado como no domingo, todas as cerca de 200 vagas disponibilizadas foram preenchidas pelos torcedores.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que mais atuaram pelo Corinthians no elenco atual
Muitos visitantes compareceram com ingressos da promoção "Tour Solidário" e, com isso, foram arrecadados 80kg de alimentos, que serão doados para o Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians.
A promoção é vigente até o dia 31 de maio: o torcedor deve comprar pelo site utilizando o cupom promocional "TOURSOLIDARIO", ganhando assim 50% de desconto no ingresso (que custa R$ 45 em dias de semana e R$ 65 aos fins de semana). Ao comparecer no dia do tour, é preciso doar na entrada 1kg de arroz ou 1kg de feijão por ingresso comprado.Desde a volta do tour Casa do Povo, após a pandemia, protocolos necessários e todas as medidas de segurança foram adotadas, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre os visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora de tirar as fotos. O funcionamento é das 11h25 às 16h20 - confira as datas disponíveis no site: tour.neoquimicaarena.com.br.
- Sem dúvidas, já foi o melhor dia do ano pra mim. Eu sinto muita falta de poder torcer no estádio, de fazer parte disso tudo, porque o Corinthians é isso, é ter o torcedor perto, é lotar o estádio e ser o décimo segundo jogador, apoiar e empurrar até o último minuto... o tour te dá um gostinho, te leva a lugares que eu nunca imaginava estar, às vezes é até melhor que o jogo! Foi muito bom poder voltar, reviver um pouco do meu dia a dia com o meu clube do coração. Que eu possa logo voltar ao estádio com um jogo, mas já valeu muito a pena essa experiência - afirmou Maycon Freitas, corintiano de 45 anos, que foi ao passeio acompanhado da esposa Carla e do filho Diego.
Durante cerca de uma hora de passeio guiado, os torcedores podem conhecer mais sobre a história do Corinthians e os bastidores da Neo Química Arena, passando pelo átrio, business lounge, sala de imprensa, auditório de coletivas, zona mista, sala de pré-aquecimento, vestiário e campo (devido à pandemia, os camarotes, originalmente no passeio, não farão parte do trajeto até segunda ordem). Os visitantes são guiados por anfitriões apaixonados pelo Timão, que mostram a estrutura e curiosidades a respeito da construção do estádio.

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