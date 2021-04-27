Na reabertura, tour da Neo Química Arena tem 100% de ocupação e arrecada 80kg de alimentos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Com as atividades culturais liberadas pelo Governo do Estado de São Paulo, o tour Casa do Povo, da Neo Química Arena, reabriu as portas no último fim de semana atingindo 100% de sua capacidade atual. Tanto no sábado como no domingo, todas as cerca de 200 vagas disponibilizadas foram preenchidas pelos torcedores.TABELA> Veja classificação e simulador do Sul-Americana-2021 clicando aqui

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Muitos visitantes compareceram com ingressos da promoção "Tour Solidário" e, com isso, foram arrecadados 80kg de alimentos, que serão doados para o Departamento de Responsabilidade Social do Corinthians.

A promoção é vigente até o dia 31 de maio: o torcedor deve comprar pelo site utilizando o cupom promocional "TOURSOLIDARIO", ganhando assim 50% de desconto no ingresso (que custa R$ 45 em dias de semana e R$ 65 aos fins de semana). Ao comparecer no dia do tour, é preciso doar na entrada 1kg de arroz ou 1kg de feijão por ingresso comprado.Desde a volta do tour Casa do Povo, após a pandemia, protocolos necessários e todas as medidas de segurança foram adotadas, como uso de máscara obrigatório, distanciamento de 1,5m entre os visitantes, presença de totens de álcool em gel nos locais de acesso e proibição de encostar em objetos na hora de tirar as fotos. O funcionamento é das 11h25 às 16h20 - confira as datas disponíveis no site: tour.neoquimicaarena.com.br.

- Sem dúvidas, já foi o melhor dia do ano pra mim. Eu sinto muita falta de poder torcer no estádio, de fazer parte disso tudo, porque o Corinthians é isso, é ter o torcedor perto, é lotar o estádio e ser o décimo segundo jogador, apoiar e empurrar até o último minuto... o tour te dá um gostinho, te leva a lugares que eu nunca imaginava estar, às vezes é até melhor que o jogo! Foi muito bom poder voltar, reviver um pouco do meu dia a dia com o meu clube do coração. Que eu possa logo voltar ao estádio com um jogo, mas já valeu muito a pena essa experiência - afirmou Maycon Freitas, corintiano de 45 anos, que foi ao passeio acompanhado da esposa Carla e do filho Diego.