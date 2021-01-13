Na prorrogação, Juve bate o Genoa e vai às quartas da Coppa Italia: 3 a 2

Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

A Juventus sofreu, mas derrotou o Genoa, na noite desta quarta-feira, na prorrogação, por 3 a 2, em jogo válido pelas oitavas de final da Coppa Italia. Por ter ficado entre os oito primeiros (foi campeã), a Juve só estreou nesta fase da competição e jogou em casa. Kulusevksi e Morata marcaram para a Velha Senhora, enquanto Czyborra e Melegoni anotara para os visitantes. No tempo extra, Rafia desempatou.

Com a vaga, a Juventus irá encarar agora o vencedor de Sassuolo e SPAL, que se encaram nesta quinta-feira. O embate das quartas de final será daqui a duas semanas. O primeiro duelo já definido é entre os rivais Milan e Internazionale de Milão. O jogo

Parecia que seria fácil para a Juventus, que usou até alguns jogadores do time C, como o lateral brasileiro Wesley Gasolina, de apenas 20 anos. Logo aos 2, Kulusevski abriu o placar para a Velha Senhora, que ampliou aos 23, com Morata. Mas o Genoa respondeu logo e empatou aos 28, com Czyborra.

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Na etapa complementar, o técnico Andrea Pirlo foi colocando força máxima, mas quem marcou foi o Genoa, aos 26, com Melegoni, enquanto o time visitante não mexeu nos 90 minutos. O tempo foi passando e o comandante da Velha Senhora teve que colocar sua última cartada: Cristiano Ronaldo, que entrou aos 43 e até chutou uma falta rente ao travessão, mas não impediu o jogo de ir para a prorrogação.

Aos 13 minutos do primeiro tempo extra, Rafia aproveitou bate e rebate na área para desempatar e garantir a Velha Senhora nas quartas de final. Técnico do Genoa, Davide Ballardini passou a fazer mudanças em atacado, mas em vão.