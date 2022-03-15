Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Na presença de Ronaldo, dirigente espanhol apresenta a clubes projeto de gestão de liga no Brasil
futebol

Na presença de Ronaldo, dirigente espanhol apresenta a clubes projeto de gestão de liga no Brasil

Javier Tebas, que presidente liga que organiza o Campeonato Espanhol, expôs planos para uma liga de futebol no Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2022 às 13:26

Publicado em 15 de Março de 2022 às 13:26

Representantes de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro encontraram-se na manhã desta terça-feira (15) com integrantes da La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, para conhecer projeto de criação de uma liga de futebol no Brasil. A reunião aconteceu na sede da XP Investimentos, na Vila Olímpia, bairro da zona sul de São Paulo.
O encontro teve a presença do presidente da La Liga, Javier Tebas, além de membros da XP Investimentos e da Alvarez & Marsal. Foi Tebas quem falou na maior parte das três horas de apresentação, em que explicou a criação e desenvolvimento de La Liga na Espanha.No auditório da XP estiveram dirigentes como Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, Júlio Casares, mandatário do São Paulo, e José Carlos Oliveira, vice do Santos.
O ex-atacante Ronaldo, que entrou em processo de aquisição do Cruzeiro na transformação do clube mineiro em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) também esteve presente na reunião.O Fenômeno tem boa ligação com a XP Investimentos, que também participa do processo da SAF cruzeirense, mas não tomou a palavra em nenhum momento da reunião.
Ao contrário do que se esperava, não houve a apresentação de um investidor para assumir a parte financeira da liga logo no início. Há o entendimento do grupo à frente do projeto da La Liga no Brasil de que a parte fundamental na vida financeira do projeto será com os contratos de transmissão.
Javier Tebas levou para os representantes dos clubes brasileiros demonstrativos sobre a liquidez do mercado financeiro ao redor do mundo.
Por fim, a reunião tratou majoritariamente da apresentação do projeto e a conclusão de que um prosseguimento passa, em um próximo passo, para a criação de um estatuto.
Crédito: ReuniãodeclubescomLaLigaaconteceuemauditóriodaXP(FOTO:FábioLázaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo corinthians cruzeiro flamengo fluminense internacional palmeiras santos vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso pelo ICE nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já
Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados