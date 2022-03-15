Na presença de Ronaldo, dirigente espanhol apresenta a clubes projeto de gestão de liga no Brasil

Representantes de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro encontraram-se na manhã desta terça-feira (15) com integrantes da La Liga, organizadora do Campeonato Espanhol, para conhecer projeto de criação de uma liga de futebol no Brasil. A reunião aconteceu na sede da XP Investimentos, na Vila Olímpia, bairro da zona sul de São Paulo.

O encontro teve a presença do presidente da La Liga, Javier Tebas, além de membros da XP Investimentos e da Alvarez & Marsal. Foi Tebas quem falou na maior parte das três horas de apresentação, em que explicou a criação e desenvolvimento de La Liga na Espanha.No auditório da XP estiveram dirigentes como Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, Júlio Casares, mandatário do São Paulo, e José Carlos Oliveira, vice do Santos.

O ex-atacante Ronaldo, que entrou em processo de aquisição do Cruzeiro na transformação do clube mineiro em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) também esteve presente na reunião.O Fenômeno tem boa ligação com a XP Investimentos, que também participa do processo da SAF cruzeirense, mas não tomou a palavra em nenhum momento da reunião.

Ao contrário do que se esperava, não houve a apresentação de um investidor para assumir a parte financeira da liga logo no início. Há o entendimento do grupo à frente do projeto da La Liga no Brasil de que a parte fundamental na vida financeira do projeto será com os contratos de transmissão.

Javier Tebas levou para os representantes dos clubes brasileiros demonstrativos sobre a liquidez do mercado financeiro ao redor do mundo.

Por fim, a reunião tratou majoritariamente da apresentação do projeto e a conclusão de que um prosseguimento passa, em um próximo passo, para a criação de um estatuto.