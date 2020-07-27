Na mira do Vasco, Lucas Alves é alvo também do Toluca e do Atlético-MG

Crédito: Lucas Alves parece viver os últimos momentos como jogador do Luzern, da Suíça (Divulgação

O Vasco ganhou concorrência no que se desenha uma disputa pelo zagueiro Lucas Alves. O Toluca, do México, e o Atlético-MG, fizeram uma proposta e uma sondagem pelo zagueiro, respectivamente, após a sinalização da oferta cruz-maltina pelo defensor de 28 anos.Atleta do Luzern, da Suíça, ele foi oferecido ao Cruz-Maltino, conforme revelado primeiramente pelo site Globoesporte.com. As condições se encaminharam para um acordo de empréstimo, mas o negócio ainda não saiu. O LANCE! apurou que a partir daí é que a concorrência chegou.

Em meio às negociações, Lucas não participou do jogo do Luzern deste domingo (derrota por 1 a 0 para o Young Boys, pela primeira divisão local). A tendência é que ele deixe mesmo a equipe de Lucerna após quatro temporadas, sendo duas como titular.