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futebol

Na mira do Vasco, Lucas Alves é alvo também do Toluca e do Atlético-MG

Clube carioca sinalizou com proposta de empréstimo, mas interesse mexicano é forte e o Galo também colocou o jogador no radar. Dois interesses posteriores ao cruz-maltino...

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 20:20

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2020 às 20:20
Crédito: Lucas Alves parece viver os últimos momentos como jogador do Luzern, da Suíça (Divulgação
O Vasco ganhou concorrência no que se desenha uma disputa pelo zagueiro Lucas Alves. O Toluca, do México, e o Atlético-MG, fizeram uma proposta e uma sondagem pelo zagueiro, respectivamente, após a sinalização da oferta cruz-maltina pelo defensor de 28 anos.Atleta do Luzern, da Suíça, ele foi oferecido ao Cruz-Maltino, conforme revelado primeiramente pelo site Globoesporte.com. As condições se encaminharam para um acordo de empréstimo, mas o negócio ainda não saiu. O LANCE! apurou que a partir daí é que a concorrência chegou.
Em meio às negociações, Lucas não participou do jogo do Luzern deste domingo (derrota por 1 a 0 para o Young Boys, pela primeira divisão local). A tendência é que ele deixe mesmo a equipe de Lucerna após quatro temporadas, sendo duas como titular.
No Vasco, Leandro Castan é o capitão e, pelo lado direito, o também canhoto Ricardo Graça é quem vem atuando com Ramon Menezes. Mas o defensor de 23 anos tem contrato até 3 de janeiro e ainda não chegou a acordo para continuar em São Januário.

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