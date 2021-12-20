Na mira do Palmeiras, Yuri Alberto não se empolga com proposta do Zenit; Inter faz jogo duro no negócio

Alvo do Palmeiras para a próxima temporada, o atacante Yuri Alberto também conta com proposta oficiais do Zenit, que pretende pagar até 18 milhões de euros (R$ 116 milhões) pelo atleta. O jogador de 20 anos, no entanto, não se mostrou empolgado com a possibilidade de trocar o Internacional pelo futebol russo. A informação foi divulgada por Bruno Andrade, do UOL.De olho no atacante, o Alviverde enviou uma proposta oficial ao Colorado na última quinta-feira (16) no valor de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões, na cotação atual), além da inclusão de mais quatro jogadores no negócio: Victor Luis, Kuscevic, Matheus Fernandes e Luiz Adriano.
A expectativa do lado do Palestra em fechar a contratação seria a presença do camisa 10 na troca. De saída do clube, Luiz não fará parte dos planos do Verdão para a próxima temporada. Revelado nas categorias de base do Inter, o centroavante teve passagem vitoriosa por Porto Alegre, onde conquistou o Mundial de Clubes em 2006.Apesar do desejo do Verdão em Yuri Alberto, o Internacional faz jogo duro na negociação para liberar o jogador, que está avaliado em 20 milhões de euros pelo clube. Em 2021, o camisa 11 da equipe gaúcha marcou 19 gols e deu quatro assistências em 55 jogos disputados.
Buscando nomes para a posição de centroavante, o Palmeiras já conta com um acerto encaminhado com Rafael Navarro, destaque do Botafogo na campanha do titulo da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Após não acertar a renovação contratual com o Alvinegro carioca, o atacante deve desembar em São Paulo na próxima terça-feira (21) para realizar exames e assinar contrato.