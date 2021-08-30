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Na mira do Flamengo, David Luiz não faz parte dos planos do Benfica, diz jornal

Técnico Jorge Jesus deseja a contratação de mais um defensor para o clube português, mas diretoria não deverá atender o pedido do Mister. Flamengo segue de olho na situação...
LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 12:43

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 12:43

Crédito: NICK POTTS / POOL / AFP
Na reta final da janela de transferências no futebol europeu, o futuro de quem ainda tem negociações pendentes começa a ser definido. E no caso do zagueiro David Luiz, que foi apontado por muitos como possível reforço do Benfica, sua estadia não deverá ser no clube lusitano.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato PortuguêsSegundo informações do jornal português "Record", o técnico Jorge Jesus deseja a contratação de mais um defensor para o elenco, mas o pedido do Mister não deverá ser atendido pela diretoria do clube lisboeta. O prazo para contratações termina nesta terça-feira, na virada do dia.
No último domingo, após a vitória dos Encarnados sobre o Tondela, pelo Campeonato Português, Jorge Jesus admitiu publicamente pela primeira vez que o clube precisa de mais um zagueiro. O comandante, entretanto, não citou nomes.
- Temos excesso de avançados (atacantes) e atrás precisamos de mais um central (zagueiro). Hoje joguei com dois, mas normalmente jogo com três. Vão fazer um mínimo de 60 jogos. O Benfica precisa de arranjar mais um central. Quem é? Eu não sei - disse Jesus em entrevista coletiva.
A postura do treinador foi na contra-mão do que o próprio disse durante a semana passada. Após a classificação para a fase de grupos da Champions League, Jorge Jesus deixou no ar a possibilidade de contratar o zagueiro. No sábado, ele se esquivou da pergunta.
+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer
Se do outro lado do Atlântico as coisas não caminham bem para uma volta do zagueiro de 34 anos à Luz, o Flamengo tem otimismo em relação ao defensor. De acordo com o "ge", o clube rubro-negro está em conversas com os representantes do atleta e espera o momento certo para dar o bote.
A exemplo de Jorge Jesus, o vice-presidente do clube, Marcos Braz, também foi questionado a respeito de David Luiz nos últimos dias. Primeiro, o dirigente afirmou que "não tinha nada". Alguns dias depois, porém, Braz disse que a situação era "pouco provável".

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