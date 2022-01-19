Na mira do Corinthians, Diego Costa vira alvo da Salernitana, da Itália

Livre no mercado após rescindir seu contrato com o Atlético-MG, o atacante Diego Costa pode voltar ao futebol europeu. De acordo com informações da imprensa italiana, o centroavante de 33 anos é alvo da Salernitana, atualmente lanterna da Lega Serie A.Segundo o jornalista Nicolò Schira, Walter Sabatini, diretor esportivo do clube da Itália, entrou em contato com os representantes do atleta para iniciar as tratativas. A chegada do hispano-brasileiro seria fundamental para tentar livrar a equipe de Salerno do rebaixamento.

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Ídolo do Atlético de Madrid, Diego Costa interessa também ao Corinthians, que já fez uma proposta ao jogador. Em busca de um "camisa 9", o clube paulista acena com um contrato de duas temporadas para o atleta (até o final de 2023), com salários na casa de R$ 1,5 milhão.

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Diego Costa chegou ao Atlético-MG em agosto de 2021, com a expectativa de potencializar ainda mais o ataque do Galo, que já contava com Hulk. O centroavante atuou pela equipe de Belo Horizonte em 19 partidas, com cinco gols marcados e uma assistência. Conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil.