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Na mira do Corinthians, Diego Costa vira alvo da Salernitana, da Itália

Jogador de 33 anos está livre no mercado após deixar o Atlético-MG e pode voltar ao futebol europeu. Clube paulista fez proposta ao jogador e aguarda resposta...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 14:46

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 14:46

Livre no mercado após rescindir seu contrato com o Atlético-MG, o atacante Diego Costa pode voltar ao futebol europeu. De acordo com informações da imprensa italiana, o centroavante de 33 anos é alvo da Salernitana, atualmente lanterna da Lega Serie A.Segundo o jornalista Nicolò Schira, Walter Sabatini, diretor esportivo do clube da Itália, entrou em contato com os representantes do atleta para iniciar as tratativas. A chegada do hispano-brasileiro seria fundamental para tentar livrar a equipe de Salerno do rebaixamento.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Italiano
Ídolo do Atlético de Madrid, Diego Costa interessa também ao Corinthians, que já fez uma proposta ao jogador. Em busca de um "camisa 9", o clube paulista acena com um contrato de duas temporadas para o atleta (até o final de 2023), com salários na casa de R$ 1,5 milhão.
+ Marcelo vira recordista no Real Madrid e encosta no Top-10 brasileiros com mais títulos na história; veja a lista
Diego Costa chegou ao Atlético-MG em agosto de 2021, com a expectativa de potencializar ainda mais o ataque do Galo, que já contava com Hulk. O centroavante atuou pela equipe de Belo Horizonte em 19 partidas, com cinco gols marcados e uma assistência. Conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil.
Crédito: DiegoCostanãorendeuoesperadocomacamisadoGalo(Foto:PedroSouza/Altético-MG

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