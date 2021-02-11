Na mira do Bragantino, rescisão de Jadsom com o Cruzeiro é publicada no BID

Crédito: (Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Burocraticamente falando, o meio-campista Jadsom viu ser desfeito, nessa quinta-feira (11), o último vínculo que ainda o ligava de alguma forma ao Cruzeiro. Isso porque a publicação de rescisão contratual entre as partes apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. >Em que posição o Braga chegará no Brasileirão? SIMULE!A medida beneficia todas as partes já que, enquanto o jogador se acertou junto ao clube mineiro sem precisar avançar no processo judicial que estava vigente, a tendência é que ele, em breve, respire novos ares ao ser contratado pelo Bragantino.

Para liberar sem maior resistência o jogador de 19 anos de idade para a equipe do interior paulista, o Cruzeiro receberá 1 milhão de dólares (equivalente a R$ 5,4 milhões) cedendo 40% dos direitos de Jadsom e mantendo 20% da fatia.