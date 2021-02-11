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futebol

Na mira do Bragantino, rescisão de Jadsom com o Cruzeiro é publicada no BID

Próximo passo para que Bragantino possa oficializar acordo com o meio-campista será o pagamento do valor combinado que equivale a R$ 5,4 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 17:33

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 17:33

Crédito: (Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Burocraticamente falando, o meio-campista Jadsom viu ser desfeito, nessa quinta-feira (11), o último vínculo que ainda o ligava de alguma forma ao Cruzeiro. Isso porque a publicação de rescisão contratual entre as partes apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. >Em que posição o Braga chegará no Brasileirão? SIMULE!A medida beneficia todas as partes já que, enquanto o jogador se acertou junto ao clube mineiro sem precisar avançar no processo judicial que estava vigente, a tendência é que ele, em breve, respire novos ares ao ser contratado pelo Bragantino.
Para liberar sem maior resistência o jogador de 19 anos de idade para a equipe do interior paulista, o Cruzeiro receberá 1 milhão de dólares (equivalente a R$ 5,4 milhões) cedendo 40% dos direitos de Jadsom e mantendo 20% da fatia.
No caso do Massa Bruta, o negócio também é visto com bons olhos pela filosofia da equipe em priorizar a contratação de atleta jovens e com potencial para serem lapidados visando o mercado europeu. Entretanto, a maior possibilidade é que, priorizando a concentração nos objetivos estabelecidos para a reta final de 2020, o anúncio da contratação só deve ser oficializado depois da disputa da Série A.

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