Na mira de Botafogo e Palmeiras, Elkeson rescinde contrato com o Guangzhou e fica livre no mercado

Depois de nove temporadas vestindo a camisa do Guangzhou FC, da China, o atacante Elkeson rescindiu o contrato com a equipe asiática nesta segunda-feira e está livre no mercado. Aos 32 anos, o atleta, que foi revelado no Vitória e tinha vínculo até o final de 2023, chegará ao Brasil nos próximos dias, onde passará festas de final de ano com os familiares antes de definir seu futuro.Desde 2012 no futebol chinês, o brasileiro foi multicampeão defendendo o Guangzhou, que enfrenta grave crise financeira e tem dispensado alguns jogadores. Em 2016, o jogador se transferiu para o rival Shanghai SIPG, onde também fez sucesso, mas voltou ao Guangzhou em 2019.

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Ao todo, o atacante conquistou oito títulos no país, sendo quatro Campeonatos Chineses e duas Champions League da Ásia pelo Guangzhou, além de um título nacional e uma Supercopa da China no time de Xangai. Ídolo local, chegou a se naturalizar chinês e defender a seleção em 13 partidas.

- Foram nove anos incríveis, inesquecíveis. Cheguei na China no final de 2012, num futebol sem tradição mundial, um campeonato desconhecido, mas apostei que daria certo. Não poderia ter escolhido melhor. Gostaria de agradecer muito a todos que me receberam e me trataram muito bem desde a minha chegada, aos torcedores, aos companheiros que jogaram comigo... Eu cresci como atleta e pessoa, ajudei no desenvolvimento do esporte no país e recebi esse reconhecimento - disse Elkeson.

- Saio com o sentimento de dever cumprido e muita gratidão. Agora, vou rever meus familiares, que não vejo há muito tempo, passar as festas com meus filhos, pais, esposa e amigos, e pensar com calma no meu futuro - completou.

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Recentemente, Elkeson entrou na mira de clubes brasileiros, que já sondaram sua situação. O primeiro foi o Palmeiras, que faz uma reformulação em alguns setores após a conquista da Libertadores. Nos últimos dias foi a vez do Botafogo, clube onde Elkeson fez sucesso entre 2011 e 2012.

Segundo o LANCE! apurou, o jogador ainda não decidiu se a volta ao Brasil é o destino e não descarta continuar atuando no exterior.