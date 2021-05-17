Na lista do Corinthians, Carille tem situação indefinida na Arábia Saudita

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad

O Corinthians tem Renato Gaúcho como plano A para assumir o comando técnico do time, mas outros nomes estão na lista feita pelos dirigentes do clube. Um deles é o de Fábio Carille, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Velho conhecido no Timão, ele deve ficar livre no mercado em breve, mas o tempo é um fator que, neste momento, o afasta de um retorno.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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A situação de Carille no time saudita está indefinida, já que o contrato com o Ittihad se encerra no fim de junho e ele não deve renovar. Havia no contrato uma preferência para que os árabes renovassem até o fim de abril, mas isso não foi exercido. Quarto colocado no campeonato local, ainda restam três rodadas para o encerramento da competição, que acontece no fim deste mês.

Com histórico vitorioso e duas passagens como técnico do Timão, Carille tem bom relacionamento com os nomes da gestão atual e ambas as partes sabem disso, o que estreitaria essa ligação. Diferentemente do que acontecia com Andrés Sanchez, relação que inclusive teve trocas de farpas públicas em virtude da última vez em que comandou o clube e foi demitido, na temporada 2019.O entrave no momento é a pressa com que o Corinthians trata a contratação do novo treinador. Se for contratado, Carille só poderia assumir o clube em junho, após o início do Campeonato Brasileiro. Uma rescisão antes disso dificilmente aconteceria. A vinda não é descartada, mas conta com fatores que diminuem a possibilidade. Atualmente, ele não é a prioridade da cúpula.

Além disso, há um certo receio quanto ao desgaste do profissional com algumas peças do elenco corintiano que permanecem no clube desde a última passagem dele, em 2019. Algumas, inclusive, possuem papel de liderança frente aos jogadores. O fator é levado em conta, mas não seria decisivo.