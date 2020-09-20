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Na Ilha do Retiro, Fluminense visita o Sport e Odair poupa alguns titulares de olho na Copa do Brasil

Em Pernambuco, donos da casa têm apenas duas vitórias a mais que os Tricolores no histórico do confronto. Caso vença, Flu pode entrar no G-6 do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 07:00
Crédito: Fluminense busca vencer o Sport para embalar de vez no Campeonato Brasileiro e entrar no G-6 da competição (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Neste domingo, Fluminense e Sport se enfrentam às 20h30, na Ilha do Retiro, em lados opostos na tabela do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o Tricolor tenta entrar no G-6 e embalar de vez na competição. Já o Leão, que soma 11, busca se afastar da zona da degola e construir uma regularidade após a chegada de Jair Ventura.
Contudo, historicamente, este confronto é bastante equilibrado nas partidas realizadas em Pernambuco. Os donos da casa estão na frente com nove vitórias contra sete do Tricolor e oito empates em 24 partidas no estádio do Leão. A última vez em que se enfrentaram em Recife foi no Brasileirão de 2018, e o Flu venceu por 2 a 1.
Para o duelo, o técnico Odair pretende rodar a equipe e descansar alguns jogadores, já que terá uma decisão contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil, na quinta. Com isso, ele irá poupar três titulares que compõem a espinha dorsal da equipe: Nenê, artilheiro do time na temporada com 17 gols, Dodi e o uruguaio Michel Araújo. Além deles, o time não terá o zagueiro Digão (lesão na coxa esquerda), Yuri (pubalgia), Caio Paulista (metacarpo da mão direita), Frazan (voltou a treinar após oito meses de inatividade em virtude de uma operação no joelho), Fred (com Covid-19) e Danilo Barcelos (suspenso). Ao todo, Odair não poderá contar com nove jogadores.
Por outro lado, o comandante utilizará novamente o jovem Luiz Henrique, que foi um dos destaques da vitória contra o Atlético-GO, e terá no banco André, que fez sua estreia no time profissional contra o Dragão. Uma disputa sadia no elenco, em que os jovens da base Tricolor começam a aparecer e ter oportunidade, uma vez que Calegari assumiu a titularidade da lateral-direita.
Outro nome que deverá voltar a ter uma chance entre os onze é Marcos Paulo, que não vem jogando bem. A tendência é que ele forme um trio de ataque com Luiz Henrique e Wellington Silva. No meio, Paulo Henrique Ganso substitui Nenê, e jogará ao lado de Yago Felipe e Hudson. Já a defesa terá todos os seus titulares: Muriel, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio.

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