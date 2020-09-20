Na Ilha do Retiro, Fluminense visita o Sport e Odair poupa alguns titulares de olho na Copa do Brasil

Crédito: Fluminense busca vencer o Sport para embalar de vez no Campeonato Brasileiro e entrar no G-6 da competição (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Neste domingo, Fluminense e Sport se enfrentam às 20h30, na Ilha do Retiro, em lados opostos na tabela do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o Tricolor tenta entrar no G-6 e embalar de vez na competição. Já o Leão, que soma 11, busca se afastar da zona da degola e construir uma regularidade após a chegada de Jair Ventura.

Contudo, historicamente, este confronto é bastante equilibrado nas partidas realizadas em Pernambuco. Os donos da casa estão na frente com nove vitórias contra sete do Tricolor e oito empates em 24 partidas no estádio do Leão. A última vez em que se enfrentaram em Recife foi no Brasileirão de 2018, e o Flu venceu por 2 a 1.

Para o duelo, o técnico Odair pretende rodar a equipe e descansar alguns jogadores, já que terá uma decisão contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil, na quinta. Com isso, ele irá poupar três titulares que compõem a espinha dorsal da equipe: Nenê, artilheiro do time na temporada com 17 gols, Dodi e o uruguaio Michel Araújo. Além deles, o time não terá o zagueiro Digão (lesão na coxa esquerda), Yuri (pubalgia), Caio Paulista (metacarpo da mão direita), Frazan (voltou a treinar após oito meses de inatividade em virtude de uma operação no joelho), Fred (com Covid-19) e Danilo Barcelos (suspenso). Ao todo, Odair não poderá contar com nove jogadores.

Por outro lado, o comandante utilizará novamente o jovem Luiz Henrique, que foi um dos destaques da vitória contra o Atlético-GO, e terá no banco André, que fez sua estreia no time profissional contra o Dragão. Uma disputa sadia no elenco, em que os jovens da base Tricolor começam a aparecer e ter oportunidade, uma vez que Calegari assumiu a titularidade da lateral-direita.