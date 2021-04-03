Na Ilha do Retiro, Ceará goleia e complica a situação do Sport na Copa do Nordeste

Vivendo situações opostas na Copa do Nordeste, Sport e Ceará duelaram na tarde deste sábado, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 7ª rodada. E o Vozão não decepcionou sua torcida. Sem dar chances ao adversário, a equipe visitante abriu a contagem marcando duas vezes ainda na etapa inicial, e fechou a conta com mais dois tentos no segundo tempo vencendo por 4 a 0.
Com o resultado, a equipe comandada por Guto Ferreira chegou aos 13 pontos, pulando para a liderança do Grupo A. Já o time comandado por Jair Ventura, por conta do novo revés sofrido, estacionou na 7ª colocação com seus 5 pontos somados até então no Grupo B.CEARÁ VAI PRA CIMA NO COMEÇO DO JOGO
Buscando manter sua invencibilidade no torneio, a equipe do Ceará sabia que não teria vida fácil diante o Sport. Mesmo com o time pernambucano precisando da vitória para seguir com chances de classificação, foi o Vozão quem buscou mais o gol nos primeiros 15 minutos iniciais, porém em todas as tentativas de Mendoza e companhia, a defesa rival mostrou-se atenta para afastar o perigo que rondava sobre sua área.
SPORT TENTA EQUILIBRAR AS AÇÕES, MAS VOZÃO SAI NA FRENTE
Mesmo conseguindo aparecer em seu campo de ataque, foram poucas as vezes em que o Sport, de fato, assustou Richard. Entre elas, 23 minutos, quando o goleiro da equipe visitante pegou o chute de Thiago Neves, evitando que o placar fosse aberto para o Leão.
E a consistência da defesa do Vozão acabou surtindo efeito lá na frente. Aos 29, Adryelson bem que conseguiu afastar a primeira tentativa, porém, aos 30 minutos, não teve zaga que conseguisse tirar a bola para longe, após cobrança de escanteio de Vina desviado por Saulo Mineira, deixando ela viva na área Gabriel Dias inaugurar a contagem na Ilha do Retiro. 1 a 0.
CLÉBER AUMENTA VANTAGEM MINUTOS DEPOIS
Embalado pelo tento, lá estava novamente Ceará novamente na área do rival. Em uma nova cobrança de escanteio de Vina, a bola desta vez foi desviada por Charles, sobrando para o atacante Cléber concluir com precisão. 2 a 0.
LEÃO OFERECE PERIGO NA SEGUNDA ETAPA
Com os times voltando seu alterações para o segundo tempo, quem começou melhor foi o time local. Logo aos 4 minutos, Richard já foi obrigado a mostrar serviço após cabeçada de Marcão, evitando o que seria o tento da equipe rival, fazendo com que Oliveira conseguisse desviar a sobra.
MENDOZA DEIXA O DELE NO CONFRONTO
Com mais algumas investidas por parte do Leão, dando mais trabalho a Richard, Guto Ferreira então promoveu algumas trocas dando mais ênfase ao seu sistema ofensivo, colocando Felipe Vizeu e Lima em campo. Com isso, aos 31, Mendoza, aproveitando passe do próprio Lima, dominou e mandou para o fundo das redes de Luan Polli. 3 a 0.
NARESSI FECHA A CONTA NA ILHA
Praticamente sem ver o adversário pressionar, lá estava o Ceará novamente marcando mais um no jogo. Já nos acréscimos, aos 46 minutos, aproveitando contra-ataque, Felipe Vizeu cruzou na área para a chegada de Pedro Naressi, sem marcação, dar números finais derrotando o Leão por 4 a 0.
FICHA TÉCNICASPORT x CEARÁ - 7ª RODADA DA COPA DO NORDESTEEstádio: Ilha do Retiro, Recife (PE)Data: 3 de abril de 2021, às 16h (de Brasília)Árbitro: Diego Pombo Lopez Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Paulo de Tarso Bregalda GussenCartões amarelos: Adryelson, Marcão Silva e Betinho (SPO)Cartões vermelhos: -
GOLS: Gabriel Dias, 30'/1ºT (1-0); Cléber, 33'/1ºT (2-0); Mendoza, 31'/2ºT (3-0); Pedro Naressi, 46'/2ºT (4-0).
SPORT (Técnico: Jair Ventura)Luan Polli; Patric, Adryelson, Iago Maidana e Sander; Betinho, Marcão Silva (Ricardinho, aos 28'/2ºT) e Thiago Neves (Gustavo Oliveira, aos 28'/2ºT); Neílton, Toró (Dalberto, aos 19'/2ºT) e Tréllez (Mikael, aos 19'/2ºT).
CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)Richard; Gabriel, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn, aos 40'/2ºT); Charles, Oliveira e Vina; Mendoza, Saulo Mineiro (Lima, aos 24'/2ºT) e Cléber (Felipe Vizeu, aos 23'/2ºT).