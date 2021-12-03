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Na hora certa! Gol de Deyverson encerra jejum de dois anos de camisas 9 do Palmeiras

Atacante garantiu o título da Libertadores para o Verdão sobre o Flamengo em Montevidéu...
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Publicado em 

03 dez 2021 às 15:05

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 15:05

O Palmeiras conquistou, no último sábado (27), a Copa Libertadores da América pela terceira vez na história. O gol da vitória, marcado no primeiro tempo da prorrogação pelo atacante Deyverson, encerrou um jejum de mais de dois anos sem um camisa 9 balançar as redes pelo Maior Campeão Nacional.
Local definido! Veja imagens do estádio da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes 2021
O último atleta com essa numeração que comemorou um tento foi o colombiano Miguel Borja, no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no dia 17 de novembro de 2019. Após a saída do centroavante, o número foi para Luan Silva, que, por problemas físicos, quase não atuou.
Deyverson, por sua vez, ao retornar ao Alviverde, foi inscrito na Libertadores utilizando a camisa 9. Pelo torneio, o jogador marcou apenas um gol, justamente na final contra o Flamengo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante entrou em campo no início da prorrogação e, cinco minutos depois, roubou a bola de Andreas Pereira e balançou a rede de Diego Alves, garantindo o título ao Palmeiras.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com isso, o Verdão alcançou o seu terceiro título na história do torneio.
Crédito: DeyversonmarcouogoldotricampeonatodoPalmeirasnaLibertadores(Foto:JuanMabromata/AFP

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