Na folga, Renato Augusto e Adson vão ao CT do Corinthians para tratamento com a fisioterapia

Crédito: Reprodução/Instagram

O elenco do Corinthians ganhou folga nesta terça-feira, mas nem todos ficaram longe do CT Joaquim Grava. Isso porque Renato Augusto e Adson, que se recuperam de problemas físicos, foram até o centro de treinamento do clube para exercícios com a fisioterapia. Tudo isso para voltar a jogar neste domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Veja como fica o valor de mercado do Corinthians com os reforços

As imagens do trabalho da dupla foi compartilhada nas redes sociais pelo fisioterapeuta Caio Mello, que trabalha no Timão e na Seleção Brasileira há anos. Os meias ficaram sob os cuidados do profissional durante esta tarde.

Renato Augusto desfalcou o Corinthians no último domingo, contra o Atlético-GO, por conta de dores no músculo adutor da coxa direita. Como vem de um longo tempo de inatividade, o clube tem tido enorme cuidado com ele.

Já Adson vem desfalcando desde o dia 22 de agosto, quando sofreu uma pancada no jogo contra o Athletico-PR e teve uma complicação no joelho esquerdo. Ele está em transição física, mas ainda trabalha com a fisioterapia.