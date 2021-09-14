Na folga, Renato Augusto e Adson vão ao CT do Corinthians para tratamento com a fisioterapia

O elenco do Corinthians ganhou folga nesta terça-feira, mas nem todos ficaram longe do CT Joaquim Grava. Isso porque Renato Augusto e Adson, que se recuperam de problemas físicos, foram até o centro de treinamento do clube para exercícios com a fisioterapia. Tudo isso para voltar a jogar neste domingo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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As imagens do trabalho da dupla foi compartilhada nas redes sociais pelo fisioterapeuta Caio Mello, que trabalha no Timão e na Seleção Brasileira há anos. Os meias ficaram sob os cuidados do profissional durante esta tarde.
Renato Augusto desfalcou o Corinthians no último domingo, contra o Atlético-GO, por conta de dores no músculo adutor da coxa direita. Como vem de um longo tempo de inatividade, o clube tem tido enorme cuidado com ele.
Já Adson vem desfalcando desde o dia 22 de agosto, quando sofreu uma pancada no jogo contra o Athletico-PR e teve uma complicação no joelho esquerdo. Ele está em transição física, mas ainda trabalha com a fisioterapia.
Ambos são dúvida para enfrentar o América-MG, neste domingo, na Neo Química Arena, mas aproveitam a semana sem partidas para se recuperarem de seus problemas físicos e ficarem à disposição de Sylvinho antes do final de semana. Serão mais quatro dias de treinos antes do duelo pela 21ª rodada do Brasileirão-2021. O Timão ocupa a sexta posição na tabela com 29 pontos.