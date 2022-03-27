Na final! Parraguez brilha e Sport vence CRB pela Copa do Nordeste

Na noite deste domingo (27), o Sport venceu, por 3 a 1, o CRB. Jogando na Arena de Pernambuco, as equipes se encontraram pela semifinal da Copa do Nordeste. Com a vitória, o Leão da Ilha avança para a final da competição, onde irá enfrentar o Fortaleza.DOMÍNIO!
O Leão da Ilha entrou em campo para sair com a vitória. Dessa forma, o Sport dominou as jogadas e não deixou com que o CRB conseguisse criar algo muito perigoso. Em alta pressão, a equipe da casa não demorou a sair à frente do placar. Depois de uma tentativa de Jaderson, Parraguez abriu. Aos 13, Rafael Thyere levou na área e o paraguaio aproveitou para se antecipar e cabeceou para o fundo das redes.
O CRB tentou controlar mais a partida e teve algumas chances para isso. Aos 20, Richard cobrou falta muito bem e mandou muito perto do gol de Maílson. Como resposta, Parraguez ampliou. Aos 21, Luciano Jubá mandou um ótimo passe para o atacante tocar na saída de Diogo Silva. No final da etapa, o CRB chegou com perigo, com Richard chutando da intermediária, mas Maílson evitou o gol.
FORÇA MÁXIMA E MAIS GOLS!
Marcelo Cabo tentou dar mais força para o CRB na segunda etapa. Porém, o Sport seguiu na intensidade e não deixou com que os adversários fizessem grandes criações. Aos 5, Parraguez mandou uma bomba do meio da rua, fazendo Diogo Silva se esticar para evitar o gol. Gilvan respondeu para os alagoanos, cabeceando por baixo. No entanto, Maílson conseguiu encaixar.
Depois de uma tentativa de Negueba, Anselmo Ramon diminuiu o marcador. Aos 21, Gum desviou passe de Negueba para Anselmo Ramon, que apareceu livre na segunda da trave e mandou para o fundo do gol. Após muitas reclamações e a expulsão do técnico Marcelo Cabo, o Sport anotou mais um. Luciano Jubá, aos 37, soltou uma bomba e estufou as redes no ângulo esquerdo do gol de Diogo Silva. Aos 47, Parraguez até ampliou, mas a arbitragem anulou o tempo por impedimento.FICHA TÉCNICASPORT X CRB
Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)Data: 23/03/2022 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: Zandick Gondim Alves JúniorAssistentes: Vinicius Melo de Lima e Rodrigo José Pereira de LimaCartões amarelos: William Oliveira (Sport); Marthã, Yago e Vico (CRB)Cartões vermelhos: Marcelo Cabo (CRB)
GOLS: Parraguez (14'/1ºT) (1-0) e (21'/1ºT) (2-0); Anselmo Ramon (28'/2ºT) (2-1); Luciano Juba (37'/2ºT) (3-1)
SPORT (Técnico: Gilmar Dal Pozzo)
Maílson; Ewerthon (Vanegas, aos 35'/2ºT), Rafael Thyere, Sabino (Chico, aos 34'/2ºT) e Sander; William Oliveira (Ronaldo Henrique, aos 11‘/2°T), Bruno Matias e Denner (Cáceres, aos 31‘/1°T); Jaderson (Ezequiel, aos 0‘/2°T), Parraguez e Luciano Juba.
CRB (Técnico: Marcelo Cabo)
Diogo Silva; Reginaldo, Gum (David Brall, aos 43'/2ºT), Gilvan e Guilherme Romão; Marthã (Maicon, aos 0‘/2°T), Yago e Rafael Longuine (Diego Torres, aos 0‘/2°T); Richard (Emerson Negueba, aos 0‘/2°T), Anselmo Ramon, Marcinho (Vico, aos 21‘/2°T)