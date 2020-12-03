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Na filosofia do trabalho duro, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Menos de 12 horas depois de garantir vaga na Libertadores, Abel Ferreira foi para o campo do centro de treinamento alviverde com os reservas da partida contra o Delfín
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Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2020 às 13:30
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Não deu nem tempo de celebrar a vaga para as quartas de finais da Copa Libertadores, e o elenco do Palmeiras já se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira (3), visando a preparação para o clássico diante do Santos, no próximo sábado (5).
Os titulares da goleada por 5 a 0 sofre o Delfín fizeram o tradicional trabalho regenerativo na parte interna da Academia, menos Weverton, que foi para o campo, após não ter sido muito exigido nos 90 minutos, menos de 12 horas atrás.
O restante dos reservas e atletas que atuaram menos de 45 minutos nesta quarta-feira fizeram uma atividade onde Abel Ferreira trabalhou principalmente saidas de bola, inversões, triangulações, jogadas específicas e terminando com algumas finalizações.
>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃONa reta final do treino, os atacantes Breno Lopes e Gabriel Silva aperfeiçoaram arremates diante dos goleiros Weverton, Jailson, Vinicius e Mateus.
O Palmeiras encerra a preparação para o duelo diante do Santos nesta sexta-feira (4), a partir das 16h (horário de Brasília), na Academia de Futebol. Abel Ferreira terá pelo menos cinco desfalques confirmados para o jogo, entre eles: Gabriel Menino, Danilo e Gustavo Gómez (suspensos), Patrick de Paula (lesionado), Marcos Rocha e Renan (com Covid-19).

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