Na filosofia do trabalho duro, Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Não deu nem tempo de celebrar a vaga para as quartas de finais da Copa Libertadores, e o elenco do Palmeiras já se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira (3), visando a preparação para o clássico diante do Santos, no próximo sábado (5).

Os titulares da goleada por 5 a 0 sofre o Delfín fizeram o tradicional trabalho regenerativo na parte interna da Academia, menos Weverton, que foi para o campo, após não ter sido muito exigido nos 90 minutos, menos de 12 horas atrás.

O restante dos reservas e atletas que atuaram menos de 45 minutos nesta quarta-feira fizeram uma atividade onde Abel Ferreira trabalhou principalmente saidas de bola, inversões, triangulações, jogadas específicas e terminando com algumas finalizações.

>> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃONa reta final do treino, os atacantes Breno Lopes e Gabriel Silva aperfeiçoaram arremates diante dos goleiros Weverton, Jailson, Vinicius e Mateus.