Na festa do título, Botafogo fica no empate com o Guarani

O Guarani até pode ter colocado água no chopp da festa do Botafogo pelo título da Série B, mas o torcedor alvinegro pareceu não se importar tanto. Na tarde deste domingo, os quase 34 mil presentes no Nilton Santos fizeram muita festa mesmo com o empate em 2 a 2 entre o Glorioso e o Bugre, pela última rodada da Série B. A taça já estava no estádio, assim como a vaga para a Série A, e nada mais importava para o botafoguense, que viu o time terminar na liderança com 70 pontos. Já o time paulista parou nos 60 e não conseguiu o acesso.

Começo nervosoO primeiro tempo da partida no Nilton Santos não acompanhou o ritmo das arquibancadas do Nilton Santos. Já campeão, o Botafogo não começou bem e demorou a entrar no jogo, deixando o início do duelo monótono e de poucas emoções. Precisando da vitória - e de uma combinação de resultados - o Guarani não conseguiu criar muitas oportunidades e viu sua situação ficar ainda mais complicado após a expulsão de Índio.

Emoção de sobraSe faltou emoção no primeiro tempo, sobrou na etapa final. Logo no primeiro minuto, Ronaldo Alves aproveitou cruzamento de Andrigo e mandou, de cabeça, para o gol. Mesmo depois de sofrer o gol, a torcida do Botafogo seguiu cantando e gritando "é campeão", e, com esse apoio, o Glorioso foi para cima e conseguiu a virada em dez minutos. Primeiro, aos 24’, com Marco Antônio e, depois, aos 34’, com Rafael Navarro, de cabeça.

Empate não acaba com a festaNo final, aos 40, o Guarani ainda conseguiu o empate, novamente na bola aérea, com Lucão do Break. Mas nem isso foi suficiente para acabar com a grande festa feita pela torcida alvinegra nas arquibancadas do Nilton Santos, que só esperou o final do jogo para continuar a festa do título da Série B.

FICHA TÉCNICABOTAFOGO 2 x 2 GUARANILocal: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)Data-Hora: 28/11/2021 - 16hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA - PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Público/Renda: 33.853 presentes/R$ 1.232.165,00.Cartões amarelos: Rafael Navarro (BOT), Gabriel Mesquita e Samuel Santos (GUA) Cartões vermelhos: Índio (GUA)Gols: Ronaldo Alves (1'/2ºT) (0-1), Marco Antônio (24'/2ºT) (1-1), Rafael Navarro (34’/2ºT) (2-2), Lucão do Break (40’/2ºT)

BOTAFOGO:: Diego Loureiro; Daniel Borges (Rafael, 13'/2ºT), Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Luís Oyama, Romildo (Matheus Frizzo, Intervalo) e Chay (Ricardinho, 39’/2ºT); Marco Antônio (Rafael Moura, 39’/2ºT), Warley (Ronald, 13'/2ºT) e Rafael Navarro. Técnico: Enderson Moreira.

GUARANI: Gabriel Mesquita; Samuel Santos, Ronaldo Alves, Thales (Carlão, 30'/2ºT) e Bidu; Bruno Silva, Índio e Andrigo; Pablo (Eduardo Person, 22'/2ºT), Lucão do Break e Júlio César (Renanzinho, 42’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.