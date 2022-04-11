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Na expectativa por regularização de reforços, Vasco inicia preparação para jogo contra o CRB

Elenco do Gigante da Colina se reapresenta nesta segunda de olha na partida de sábado e na esperança de poder contar os os reforços contratados na última semana...
LanceNet

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Publicado em 

11 abr 2022 às 07:30

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 07:30

Depois de uma estreia ruim na Série B, o Vasco inicia, nesta segunda-feira, a preparação focada na sequência da competição. E, para a partida contra o CRB, no próximo sábado, fora de casa, o clube vive a expectativa de poder contar com os quatro reforços anunciados na última semana.
Os atacantes Erick, Zé Vitor e Carlos Palacios e o lateral-direito Gabriel Dias foram anunciados pelo Vasco na última quarta-feira, mas não foram regularizados a tempo de ficarem à disposição do empate em 1 a 1 com o Vila Nova, na última sexta. Erick até já teve seu nome publicado no BID, mas apenas algumas horas antes da partida.Mas, apesar da expectativa de que o time possa melhorar com os reforços, o técnico Zé Ricardo prega calma sobre as estreias dos jogadores recém-contratados. Para o treinador, é preciso ter atenção com a condição de jogo de cada um.
- Os atletas (reforços) já estão treinando, começaram essa semana a trabalhar. E a gente tem um critério com muito cuidado para colocá-los em condição de jogar só quando estiverem 100%. Durante a semana é mais prudente passar essa posição para vocês. Porque a gente vai diariamente atualizando os dados desses atletas. E por isso se eu falasse que um ou outro atleta vai estrear na semana que vai criar uma expectativa uma expectativa que não se confirmasse - afirmou Zé Ricardo em coletiva, antes de completar:
- Temos tranquilidade e um protocolo a seguir, alguns jogadores que estavam muito tempo sem jogar, outros com algum tipo de contusão. Então, espero que até quarta ou quinta-feira a gente possa dar uma posição melhor sobre esse assunto.
Dos quatro reforços, Erick e Zé Vitor vinham atuando com regularidade pelos seus respectivos clubes neste começo de ano. Já Palacios e Gabriel Dias pouco jogaram em 2022. O chileno atuou apenas por 29 minutos, enquanto o lateral-direito só disputou três partidas nesta temporada e não entra em campo desde o começo de fevereiro.
Assim, depois da folga no último domingo, o técnico Zé Ricardo deve começar a preparar o time nesta segunda e analisar quais dos reforços poderá ter à disposição no próximo sábado, às 19h, contra o CRB.
Crédito: ZéRicardofalouem"cuidado"emrelaçãoaestreiadosreforços(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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