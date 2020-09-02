Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na expectativa por Kalou, Botafogo busca reencontrar vitória no BR

Alvinegro foi derrotado pelo Internacional na rodada passada, mas tem possível estreia de marfinense como trunfo para superar o Coritiba, no Nilton Santos...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva / Botafogo
O relógio passa e a estreia de Salomon Kalou pelo Botafogo se aproxima cada vez mais. A partida entre o Alvinegro e o Coritiba, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ficar marcada como a primeira do marfinense em solos tupiniquins. O duelo será transmitido em tempo real pelo site do LANCE!.
Contratado desde o começo de julho, Kalou passou praticamente por uma epopeia para chegar às quatro linhas pelo Botafogo. Por conta da pandemia do novo coronavírus e a burocracia envolvendo os órgãos na Alemanha, o atacante teve dificuldade para ter a documentação liberada no país germânico.
Kalou chegou ao Brasil praticamente um mês depois, já em agosto. A parte envolvendo bola no pé, contudo, não foi um problema. Mesmo sem atuar há praticamente oito meses, o marfinense vinha realizando atividades físicas de forma individual ainda na Alemanha, quando esperava pela documentação ser liberada.No Rio de Janeiro, Kalou treinou desde o primeiro dia com o grupo do Botafogo no Nilton Santos e tem condição de jogo. O treinador Paulo Autuori ainda tem dúvidas se inicia com o novo camisa 8 como titular, mas as chances do atacante entrar em campo são consideráveis.
Em campo, o Botafogo busca reencontrar o caminho com as vitórias. Então invicta no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Paulo Autuori foi derrotada pelo Internacional por 2 a 0 no último sábado, também no Nilton Santos. Com seis pontos conquistados até aqui, um triunfo contra o Coritiba é crucial para o objetivo do Alvinegro de ficar na parte de cima da tabela.
Assim como aconteceu no primeiro jogo de Keisuke Honda, a possível estreia de Kalou não contará com a presença do público em detrimento das medidas de distanciamento social. Isso não diminui, contudo, a expectativa da torcida do Botafogo pela atuação do marfinense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados