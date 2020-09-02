Na expectativa por Kalou, Botafogo busca reencontrar vitória no BR

Crédito: Vítor Silva / Botafogo

O relógio passa e a estreia de Salomon Kalou pelo Botafogo se aproxima cada vez mais. A partida entre o Alvinegro e o Coritiba, nesta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, pode ficar marcada como a primeira do marfinense em solos tupiniquins. O duelo será transmitido em tempo real pelo site do LANCE!.

Contratado desde o começo de julho, Kalou passou praticamente por uma epopeia para chegar às quatro linhas pelo Botafogo. Por conta da pandemia do novo coronavírus e a burocracia envolvendo os órgãos na Alemanha, o atacante teve dificuldade para ter a documentação liberada no país germânico.

Kalou chegou ao Brasil praticamente um mês depois, já em agosto. A parte envolvendo bola no pé, contudo, não foi um problema. Mesmo sem atuar há praticamente oito meses, o marfinense vinha realizando atividades físicas de forma individual ainda na Alemanha, quando esperava pela documentação ser liberada.No Rio de Janeiro, Kalou treinou desde o primeiro dia com o grupo do Botafogo no Nilton Santos e tem condição de jogo. O treinador Paulo Autuori ainda tem dúvidas se inicia com o novo camisa 8 como titular, mas as chances do atacante entrar em campo são consideráveis.

Em campo, o Botafogo busca reencontrar o caminho com as vitórias. Então invicta no Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Paulo Autuori foi derrotada pelo Internacional por 2 a 0 no último sábado, também no Nilton Santos. Com seis pontos conquistados até aqui, um triunfo contra o Coritiba é crucial para o objetivo do Alvinegro de ficar na parte de cima da tabela.