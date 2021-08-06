Na expectativa por estreias, Corinthians faz trabalhos específicos por posição de olho no clássico

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treino preparatório para o clássico diante do Santos, que acontecerá neste domingo, às 16h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Giuliano e Renato Augusto treinaram com bola novamente e aguardam o aval da comissão técnica para saber se vão para o jogo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 1, os atletas participaram do aquecimento e de um trabalho de rondo (espécie de "bobinho") conduzido pelo técnico Sylvinho. Depois, o grupo foi dividido: os defensores ficaram com o treinador corintiano no Campo 2 para um trabalho específico para os zagueiros e laterais; enquanto os meio-campistas e atacantes participaram de uma atividade de cruzamentos e finalizações no Campo 4, sob a supervisão do auxiliar Doriva.

Por fim, Sylvinho promoveu um treinamento de bolas paradas defensivas com os jogadores, como é costume do comandante alvinegro. Após as atividades, alguns atletas fizeram um treino complementar de cobranças de falta.Apesar de Giuliano e Renato Augusto seguirem treinando com bola, apenas o primeiro deve fazer sua estreia com a camisa corintiana, uma vez que Renato ainda deve precisar fazer mais um pouco de trabalho de recondicionamento físico devido ao longo período sem entrar em campo, que é de quase oito meses. Ambos já estão registrados no BID da CBF e liberados para atuar.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.