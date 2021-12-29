Na expectativa de ser anunciado no Flamengo, Paulo Sousa terá de mostrar cacife logo de cara

Paulo Sousa ainda resolve as últimas questões burocráticas antes de ser definido como técnico do Flamengo. No entanto, enquanto a diretoria rubro-negra espera oficializá-lo nesta quarta-feira (29), o português já está ciente do quanto precisará dar respostas rápidas à Nação.A "sombra" de Jorge Jesus, que deixou o Benfica na última terça-feira (28), ficou mais próxima de Paulo Sousa devido aos acontecimentos nas últimas horas. Com isto, o português que estava no comando da Polônia terá de logo se ambientar em território brasileiro. Com um Flamengo ávido por títulos e por mostrar seu bom futebol, Paulo encarará ainda mais pressão.

O treinador não tem muito destaque na mídia do exterior. Além de nunca ter comandado uma equipe portuguesa, seus trabalhos bem-sucedidos foram no Videoton, da Hungria (ao conquistar duas Super Taças e uma Taça da Liga).

Na temporada de 2013-2014, o treinador conquistou pela primeira vez uma liga com um time tradicional. Ao aventurar-se no Campeonato de Israel, o técnico obteve uma campanha forte no Maccabi Tel Aviv. Já na temporada seguinte, foi campeão da Super Liga da Suíça.

Em outros clubes europeus, casos do QPR, Swansea City, Leicester e Bordeaux, não chegou a ter campanhas significativas. Entretanto, na Fiorentina, veio novo bom momento em um cenário de destaque na Europa. Coube a Paulo Sousa conduzir a Viola à Liga Europa.

Com um bom desempenho nas últimas partidas à frente da seleção da Polônia, Paulo Sousa agora terá outro momento de ganhar a projeção que não teve como técnico em Portugal. Em um Flamengo cercado de astros e que, nos últimos anos, empilhou três títulos cariocas, dois Brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Supercopa, terá tempo para planejar seu elenco.

O português deve desembarcar no dia 6 no Rio de Janeiro. Até lá, há muito a fazer planos com a diretoria do Flamengo e arregaçar as mangas em busca de um 2022 com boas notícias.