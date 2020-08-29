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Na expectativa da recuperação, Gabigol pode reencontrar primeira ‘casa’ no dia de seu aniversário

Atacante sofreu lesão no músculo reto femoral da coxa direita e corre para estar disponível para o confronto contra o Santos no domingo...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 06:05

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 06:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda não dá para descartar a presença de Gabigol no jogo deste domingo, contra o Santos, às 16h e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da delegação embarcar para o litoral paulista, o atacante fará mais um treino junto aos companheiros e, possivelmente, receberá uma definição quanto às suas condições para entrar em campo (ou não) dia 30, na Vila Belmiro.O camisa 9 alimenta esperança de ir à sua primeira “casa” pois, em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, tem evoluído significativamente nas atividades no Ninho do Urubu - seja com fisioterapeutas ou treinos aplicados pela comissão técnica. Rodrigo Caio, outro recém-lesionado na coxa, possui menos chance de ser relacionado - o seu contratempo é considerado mais delicado, uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.Ainda sobre Gabigol: o fator reencontro com a Vila seria um tempero a mais para as motivações de Gabigol, que, em dois jogos contra o Santos, viveu emoções antagônicas. Na ida do Brasileiro de 2019, num Maracanã lotado, decidiu um jogo equilibrado com um gol de placa, dando o título simbólico do primeiro turno ao Fla. Na volta, viu o Peixe aplicar um sonoro 4 a 0, na Vila, quando o Rubro-Negro já tinha assegurado a taça nacional e focava no Mundial de Clubes.
Não bastasse a intenção de uma nova e melhor impressão na Vila pelo Fla, Gabigol completará 24 anos neste domingo. Ou seja: a “fome” para festejar estaria recheada de ingredientes favoráveis ao goleador.

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