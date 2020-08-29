Na expectativa da recuperação, Gabigol pode reencontrar primeira ‘casa’ no dia de seu aniversário

Ainda não dá para descartar a presença de Gabigol no jogo deste domingo, contra o Santos, às 16h e válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da delegação embarcar para o litoral paulista, o atacante fará mais um treino junto aos companheiros e, possivelmente, receberá uma definição quanto às suas condições para entrar em campo (ou não) dia 30, na Vila Belmiro.O camisa 9 alimenta esperança de ir à sua primeira “casa” pois, em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, tem evoluído significativamente nas atividades no Ninho do Urubu - seja com fisioterapeutas ou treinos aplicados pela comissão técnica. Rodrigo Caio, outro recém-lesionado na coxa, possui menos chance de ser relacionado - o seu contratempo é considerado mais delicado, uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda.Ainda sobre Gabigol: o fator reencontro com a Vila seria um tempero a mais para as motivações de Gabigol, que, em dois jogos contra o Santos, viveu emoções antagônicas. Na ida do Brasileiro de 2019, num Maracanã lotado, decidiu um jogo equilibrado com um gol de placa, dando o título simbólico do primeiro turno ao Fla. Na volta, viu o Peixe aplicar um sonoro 4 a 0, na Vila, quando o Rubro-Negro já tinha assegurado a taça nacional e focava no Mundial de Clubes.