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Na estreia do Campeonato Paulista, Palmeiras Sub-15 goleia e Sub-17 fica no empate

Em estreia oficial de Estevão ‘Messinho’ e com gol de Gustavo Lima, Verdão foi até Guarulhos para enfrentar o Flamengo-SP na rodada de abertura do estadual...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 11:30

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 11:30

Crédito: Angelo Salvioni/Palmeiras
Na manhã deste sábado (28), no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos-SP, as equipes Sub-15 e Sub-17 do Palmeiras, entraram em campo em partida válida pela primeira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.Diante do frio da região metropolitana de São Paulo, o Sub-15 venceu de maneira tranquila os donos de casa, goleando por 5 a 0. Os gols foram marcados por Uberaba, Paulo Souto, Gustavo Lima, Carlos Eduardo e Luiz Yano.
O confronto marcou também a estreia oficial de Estevão ’Messinho’, meia-atacante ex-Cruzeiro que chegou recentemente ao clube palestrino. Pivô de uma briga de bastidores entre as duas agremiações, o jovem de 14 anos iniciou a peleja no banco de suplentes e entrou na segunda etapa.No entanto, o Verdão Sub-17 não teve o mesmo desempenho e tropeçou em sua estria na competição, empatando por 1 a 1. Esse foi o segundo jogo sob comando de Orlando Ribeiro, que estreou com vitória por 9 a 0 na Copa do Brasil Sub-17. O gol palestrino foi marcado pelo volante Léo.
O Palmeiras volta a campo no próximo sábado (04) diante do União Suzano, na Academia de Futebol II. A bola rola às 9h para o Sub-15 e às 11h para o Sub-17 (horário de Brasília).
Com 42 equipes participantes, o Campeonato Paulista Sub-15 e o Sub-17 foram separados em sete grupos de seis agremiações, que se enfrentam em turno e returno, com primeiro e segundo colocados obtendo a classificação para a segunda fase. Além disso, os dois melhores terceiros colocados também avançam. Na primeira fase, o Verdão vai encarar o Flamengo de Guarulhos, AD Guarulhos, União Suzano, Nacional e São José EC.

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