Na estreia de Xavi, Barcelona volta a vencer em La Liga e bate o Espanyol em dérbi

O dérbi da Catalunha deste sábado teve o Barcelona como vencedor na estreia de seu novo treinador. Xavi começou a sua passagem no comando da equipe blaugrana em uma vitória por 1 a 0 sobre o Espanyol com gol de pênalti marcado por Memphis Depay.
PRESSÃODurante a primeira etapa do confronto deste sábado, o Barcelona conseguiu ser superior ao Espanyol em todo o tempo. A equipe blaugrana criou mais chances de ataque e não deixou o seu adversário ser efetivo dentro do campo ofensivo.
PÊNALTINo começo do segundo tempo, o Barcelona encontrou a chance de abrir o placar com apenas três minutos em cobrança de pênalti. Ao cobrar, o atacante Memphis Depay conseguiu colocar para dentro da rede e marcar o primeiro do jogo.
EQUILÍBRIOA segunda etapa do confronto foi mais equilibrada, com o Espanyol oferecendo grandes chances de perigo para o Barcelona. A equipe blaugrana conseguiu a sua melhor oportunidade em gol anulado marcado pelo meio-campista Frenkie De Jong.
VITÓRIAO Barcelona estava quatro partidas sem vencer no Campeonato Espanhol e, na estreia de Xavi conseguiu a vitória em dérbi contra o Espanyol. Com o resultado, a equipe assume a sexta colocação da competição, e soma 20 pontos.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta o Benfica às 17h (de Brasília) desta terça-feira pela Champions League. O Espanyol, por sua vez, enfrenta a Real Sociedad às 12:15h (de Brasília) do dia 28 de novembro.