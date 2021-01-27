Na estreia de Thomas Tuchel, Chelsea e Wolverhampton empatam sem gols no Campeonato Inglês

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Na estreia de Thomas Tuchel no comando do Chelsea, os Blues receberam o Wolverhampton nesta quarta-feira, pelo Campeonato Inglês, e as equipes empataram em 0 a 0 no Stamford Bridge. O resultado foi ruim para ambos: os londrinos não se aproximam do G-4, enquanto os Lobos não sobem na tabela.

+ Veja a tabela da Premier LeagueJOGO MORNOJogando em casa, o Chelsea se lançou ao ataque em busca da vitória, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro português Rui Patrício, que fez grande partida. Os Wolves, por outro lado, tentavam explorar a velocidade de Adama Traoré e Pedro Neto para sair em contra-ataque.

NA TRAVENo segundo tempo, o atacante Pedro Neto teve a melhor chance do jogo, mas parou no travessão. O atacante do Wolverhampton aproveitou erro da defesa do Chelsea, invadiu a área, e tocou por cobertura na saída do goleiro Mendy. A bola, porém, bateu no poste.