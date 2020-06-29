futebol

Na estreia de Ramon, Cano faz três, Vasco vence o Macaé e segue vivo

Vitória sobre time do Norte Fluminense, aliada à derrota do Madureira, deixa o time de São Januário com chances de classificação para a semifinal da Taça Rio...

Publicado em 28 de Junho de 2020 às 21:11

LanceNet

Crédito: Talles Magno não esteve em dia de grande inspiração, mas também não comprometeu (Rafael Ribeiro
Deu simplesmente tudo certo. Na estreia de Ramon Menezes no comando técnico do Vasco, o Vasco venceu o Macaé, no São Januário vario neste domingo de futebol na pandemia de Covid-19. O 3 a 1 deixou o Cruz-Maltino com cinco pontos na Taça Rio. Com a derrota do Madureira para o Resende, Germán Cano e companhia têm chances de classificação na última rodada, no meio da semana. Para completar, o atacante argentino marcou os três do Gigante da Colina.
O primeiro foi aos 12 minutos. Yago Pikachu sofreu (ou não) pênalti e o centroavante cobrou. O segundo gol foi aos 20. Vinícius fez boa jogada pela direita, Pikachu deixou a bola passar, Benítez chutou e a bola sobrou para o atacante.
O Vasco sobrava. Fernando Miguel passou 34 minutos sem fazer defesa alguma. Foi quando Alexandro testou e obrigou o goleiro a mandar a bola para escanteio com uma grande intervenção. Mas na jogada seguinte, o mesmo camisa 1 saiu muito mal do gol e Jones diminuiu o placar.
Aos 42, nova jogada pela direita, com Vinícius. Fellipe Bastos ia chutar, mas viu Cano melhor posicionado. O argentino, então marcou o terceiro dele e o placar não se alterou no segundo tempo, apesar de uma bola na trave em chute de Andrey.
FICHA TÉCNICAVASCO 3 X 1 MACAÉ
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data: 28/6/2020, às 16hÁrbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Assistentes: Daniel do Espírito Santos (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Público/Renda: Portões fechados.Cartões amarelo: Gabigol (FLA) / Erick, Nikão (CAP)Cartão vermelho: -
Gols: Cano, 12'/1ºT (1-0), Cano 20'/1ºT (2-0), Jones, 35'/1ºT (2-1) e Cano, 42'/1ºT (3-1)
VASCO: Fernando Miguel, Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Fellipe Bastos (Marcos Junior, 16'/2ºT) e Andrey (Raul, 35'/2ºT); Vinícius (Lucas Santos, 35'/2ºT), Benítez (Bruno César, 10'/2ºT) e Talles Magno (Claudio Winck, 10/2ºT); Cano - Técnico: Ramon Menezes.
MACAÉ: Jonathan Ribeiro, Filipe Formiga (Richard, 29'/2ºT), André Ribeiro, Vladimir (Anderson, 9'/2ºT) e Diogo Maranhão; Wagner Carioca, Jr Santos, Gedeil (Ronan, 9'/2ºT) e Julinho; Jones (Luquinha, 20'/2ºT) e Alexandro (Vinícius, 29'/2ºT) - Técnico: Charles de Almeida.

