Na estreia de Paulo Victor Gomes, Palmeiras Sub-20 vence no Paulista

Crédito: Ângelo Salvioni

O Palmeiras Sub-20 entrou em campo na tarde da última quinta-feira (28) e venceu a Itapirense por 2 a 0, em Itapira, pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-20. O gols palestrinos foram marcados por Giovani e Vitor Hugo. O jogo marcou a estreia de Paulo Victor Gomes no comando da categoria.

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Utilizando o Paulista para rodar o elenco, a competição se tornou agora a única da equipe na temporada, após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Mantendo a base que atuava no certame estadual, Paulo Victor mando a campo Michel, Garcia, Jhonatan e Kevin - titulares do grupo no Brasileirão, além de Giovani, do Sub-17.

Veja a tabela completa do BrasileirãoEscalação do Palmeiras (Imagem: Reprodução)Melhor campanha do Grupo 8 na primeira fase, com 24 dos 30 pontos possíveis, o Verdão duela com VOCEM, Audax e Itapirense na segunda fase do torneio estadual. Entre os quatro clubes, os dois melhores avançam para a próxima fase. Com sete pontos, a equipe é lidera a chave, seguida por Audax e Itapirense.

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