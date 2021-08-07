Na estreia de Luxa, Cruzeiro vira o jogo em cima do Brusque e sai do Z4

Foi na força, na raça, mas a primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo no comando do Cruzeiro veio logo na sua reestreia pelo clube mineiro. A Raposa venceu de virada o Brusque por 2 a 1, gols de Felipe Augusto e Giovanni Piccolomo, com Edu descontando para os catarinenses, em duelo válido pela 16ª rodada Série B, neste sábado, 7 de agosto, no Estádio Augusto Bauer. A equipe mineira enfrentou um adversário organizado, que tem tudo para se manter na segunda divisão ou ainda brigar pelo G4. Com o resultado, o time azul sai da zona do rebaixamento, chega aos 16 pontos, ficando com a 15ª posição. Já o Brusque caiu para o sétimo lugar, com 24 pontos, mas segue firme na briga pelo G4. O confronto teve equilíbrio em boa parte do jogo, erros de arbitragem e a estrela do treinador celeste brilhando, com mudanças na equipe na etapa final que alteraram o rumo do jogo, dando os três pontos ao Cruzeiro depois de nove jogos sem saber o qu era vencer. Pênalti não marcado em Moreno, reclamações da Raposa Além do campo ruim, campo acanhado, o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem que não viu uma falta em Marcelo Moreno na área, após o defensor do Brusque agarrar o jogador celeste. O critério de marcação de penalidade seria mudado pouco tempo depois. Dois pesos, duas medidas Gol do Brusque Se um agarramento na grande área não era pênalti para o árbitro do jogo, uma falta foi marcada em Alex Ruan sem que Eduardo Brock tivesse tocado no jogador catarinense. Edu cobrou e abriu o placar para o Brusque. O VAR precisa ser implantado na Série B urgentemente Em dois lances, a arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes poderia ser melhor caso contasse com o auxílio do vídeo. Em dois lances dentro da área, um no primeiro tempo e outro no segundo, não foi marcada uma penalidade clara em Marcelo Moreno e uma foi anotado para o Brusque, em falta inexistente de Eduardo Brock, que culminou no gol do time catarinense. O VAR será implantado no segundo turno, porém, os erros acumulados pela arbitragem já geraram prejuízos para vários clubes, incluindo o Cruzeiro. Postura em campo não faltou. Mas não foi um bom dia da arbitragem Pode ser o efeito da estreia de Luxemburgo, mas o Cruzeiro teve boa postura em campo, estava focado, errando pouco na defesa e teve chances de marcar seu gol, mas esbarrou em dois erros do árbitro de campo. A fase não é boa. E, ainda tem barreiras extras, a coisa fica ainda mais complicada para a Raposa. Ainda falta aquela “caprichada” no passe final para que o gol saia no Cruzeiro O time mineiro continua pecando na última bola, a que deixa seus atacantes em condições de fazer o gol. A equipe articulou bem até a intermediária do Brusque, mas não conseguia concretizar a jogada para finalizar bem. Mudanças de Luxa dão resultado e a Raposa empata Marcinho deu nova mobilidade à equipe. Claudinho deu o passe para Felipe Augusto, que cabeceou bem, empatando o jogo contra o Brusque. Mérito do treinador celeste que não ficou “enrolando” para tentar alguma coisa após levar o gol. Os três entraram no segundo tempo e mudaram a história do jogo. Virada celeste que veio do banco Giovanni Piccolomo entrou no segundo tempo e acertou um chute de fora da área, o goleiro Zé Carlos falhou e a Raposa conseguiu o gol da virada. Luxa começa com o pé direito no comando da equipe mineira. Três pontos na conta depois de nove partidas sem vencer. Boa estreia do técnico e boa postura da equipe em campo. Próximos jogos A Raposa volta a campo no dia 11 de agosto, quarta-feira, às 19h, contra o Vitória-BA, no Mineirão. Já o Brusque encara o CRB na quinta-feira, 12, também às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA BRUSQUE 1 X 2 CRUZEIRO Data: 7 de agosto de 2021Horário: 11h (de Brasília)Local: Estádio Augusto Bauer, Brusque (SC)Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)Assistentes: Edson Antônio de Sousa e Paulo Cesar Ferreira de Almeida (Ambos de GO)Gols; Edu, aos 15’-2ºT(1-0), Felipe Augusto, aos 41’-2ºT(1-1), Giovanni Piccolomo, aos 44’-2ºT(1-2)Cartões amarelos: Flávio (CRU), Rafael Sobis (CRU). Nonato (BRU), Ariel Cabral (CRU), Eduardo Brock (CRU), Felipe Augusto (CRU), Zé Matheus (BRU)Cartões vermelhos: - BRUSQUE (Técnico: Jerson Testoni)​Zé Carlos; Vivico (Nonato, aos 20’-1T), Ianson, Everton Alemão e Airton; Pepê (Alex Ruan-intervalo (Claudinho, aos 22’-2ºT)), Zé Mateus, Bruno Alves (Jonata Alagoano, aos 39’-2ºT); Thiago Alagoano (Diego Mathias, aos 39’-2ºT),Maurício Garcez e Edu. CRUZEIRO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)