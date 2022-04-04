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Na estreia da Série B, Chapecoense tenta quebrar jejum de vitórias

Verdão do Oeste não conseguiu vencer nos últimos seis duelos que disputou...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 19:09

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 19:09

No próximo sábado, a Chapecoense abre a sua participação na Série B e o adversário é o Ituano, na Arena Chapecó.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Após a queda precoce no estadual, elenco e comissão técnica prometem dar uma resposta no torneio nacional e querem começar com o pé direito.
Porém, a missão não é tão simples, já que o Verdão do Oeste não tem obtido sucesso dentro das quatro linhas.
Desde o triunfo contra o Concórdia fora de casa, a Chapecoense disputou seis partidas e não venceu nenhuma. Foram três empates e três derrotas.
Eliminações
Durante o período de seca de vitórias, a Chapecoense teve eliminações no Campeonato Catarinense e Copa do Brasil.
Crédito: Foto:Divulgação/Chapecoense

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