Na estreia da Série B, Chapecoense tenta quebrar jejum de vitórias

No próximo sábado, a Chapecoense abre a sua participação na Série B e o adversário é o Ituano, na Arena Chapecó.

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Após a queda precoce no estadual, elenco e comissão técnica prometem dar uma resposta no torneio nacional e querem começar com o pé direito.

Porém, a missão não é tão simples, já que o Verdão do Oeste não tem obtido sucesso dentro das quatro linhas.

Desde o triunfo contra o Concórdia fora de casa, a Chapecoense disputou seis partidas e não venceu nenhuma. Foram três empates e três derrotas.

Eliminações

Durante o período de seca de vitórias, a Chapecoense teve eliminações no Campeonato Catarinense e Copa do Brasil.