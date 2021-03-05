Na estreia da Libertadores feminina, Corinthians não toma conhecimento do El Nacional e goleia por 16 a 0

Nem pareceu que o time feminino do Corinthians teve dificuldades para embarcar para a Argentina e treinou apenas um dia para a estreia da Libertadores, nesta sexta-feira (3), contra o El Nacional, do Equador. As meninas do Timão golearam as equatorianas por 16 a 0. A competição acontece no formato bolha, com todos os jogos acontecendo em solo argentino, e as atuais campeãs no estádio Nuevo Francisco Urbano, na província de Morón, em Buenos Aires, onde as atletas corintianas viraram o intervalo vencendo por 4 a 0 e anotou mais 12 gols na etapa final.