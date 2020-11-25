Na disputa com Suárez pelo prêmio Puskás, Arrascaeta pede ajuda à torcida do Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O uruguaio Arrascaeta está na disputa pelo prêmio Puskás (gol mais bonito da temporada) pela segunda vez na carreira graças ao golaço de bicicleta contra o Ceará pelo Brasileirão do ano passado. Ele está no páreo com 11 candidatos e a primeira parte da eleição é realizada através de votação popular. Com isso, o meia pediu ajuda à torcida do Flamengo por meio de suas redes sociais.

Além dele, Luís Suárez também está entre os finalistas pelo gol de calcanhar marcado diante do Mallorca, quando ainda jogava pelo Barcelona ao lado de Messi e cia. O camisa 14 rubro-negro fez uma brincadeira com a presença de do compatriota na disputa.

- Alô, nação rubro-negra. Agora é com vocês. Escolham o uruguaio certo - pediu Arrascaeta através de sua página no Twitter. A votação popular acontece no site oficial da Fifa e qualquer torcedor pode participar do pleito e escolher o seu gol favorito. Cabe salientar que os três mais votados serão classificados para uma segunda fase em que apenas 50% serão de votos populares e os outros 50% serão a partir de um painel de experts da Fifa composto por ex-jogadores, treinadores, entre outros.

Em 2018, Arrascaeta também concorreu ao prêmio Púskas graças ao gol de voleio marcado pelo Cruzeiro contra o América-MG, pelo Brasileirão 2018, porém não se classificou entre os três finalistas.

Confira os candidatos ao prêmio Puskás

Shirley Cruz (COS) - Costa Rica x PanamaTorneio Pré-Olímpico da Concacaf - 28 de janeiro de 2020

Arrascaeta (URU) – Ceará x FlamengoBrasileirão - 25 de agosto de 2019

Jordan Flores (ING) - Shamrock Rovers x DundalkCampeonato Irlandês - 28 de fevereiro de 2020

Gignac (FRA) – Tigres x PumasCampeonato Mexicano - 1 de março de 2020

Sophie Ingle (GAL) - Arsenal x ChelseaCampeonato Inglês Feminino - 19 de janeiro de 2020

Zlatko Junuzović (AUT) – Rapid Viena x Red Bull SalzburgCampeonato Austríaco - 24 de junho de 2020

Hlompho Kekana (AFS) – Mamelodi Sundowns x Cape Town City FCCampeonato da África do Sul - 20 de agosto de 2019

Son (COR) – Tottenham Hotspur x BurnleyCampeonato Inglês - 7 de dezembro de 2019

Leonel Quiñónez (EQU) – Universidad Católica x MacaráCampeonato Equatoriano - 19 de agosto de 2019

Luis Suárez (URU) – Barcelona x MallorcaCampeonato Espanhol - 7 de dezembro de 2019