Na despedida de Dyego Coelho, Corinthians mostra que próximo treinador terá muito trabalho

O Corinthians foi derrotado pelo Ceará, por 2 a 1, no último domingo, fora de casa, mas ninguém pode dizer que o resultado é uma surpresa diante da má fase pela qual o clube passa, o que chama a atenção, na verdade, são as circunstâncias em que o time conseguiu perder essa partida, em que ficou mais de meia hora com um homem a mais em campo. Na despedida de Dyego Coelho, o Timão mostra que o próximo treinador terá muito trabalho.Poderia ser até mais uma derrota como visitante em um campeonato equilibrado como o Brasileirão, mas foi um resultado que levou o Corinthians a terminar uma rodada pela primeira vez na zona de rebaixamento em 2020, região da tabela que a equipe já merecia estar há algum tempo, mas contou com bons empates e a "ajuda" de concorrentes, que também não vencem.

Mas a atuação diante do Ceará, no último domingo, passou dos limites. A pobreza de ideias e a limitação do elenco e de variações de jogadas ficou evidente, ainda mais quando Eduardo, lateral-direito do Ceará, foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo. Foram 30 minutos com um homem a mais, mas a verdade é que o adversário parecia ter 11 ou até 12 jogadores, tamanha a dificuldade do Corinthians em criar oportunidades de gol nesse período.Para se ter uma ideia, o Timão acertou apenas um chute no gol durante todo o segundo tempo com Cazares, o que é inacreditável. Vale destacar a qualidade do sistema defensivo dos cearenses, que afastaram qualquer possibilidade de perigo, mas é fato que o time de Dyego Coelho mostrou total falta de capacidade de criar qualquer oportunidade clara de marcar um gol.

Vale lembrar que o tento de Léo Natel, anotado no primeiro tempo, só foi possível por conta de uma falha inacreditável de Fernando Prass, que quase não trabalhou na etapa final. A verdade é que o Corinthians teve mais posse de bola durante todo o jogo, mas foi um controle totalmente falso, porque quem sempre esteve mais perto de vencer foi o Vozão, com mais chances de gol.

Os problemas ofensivos foram enormes, como vêm sendo sempre, mas a derrota foi decretada por um erro crônico, no setor defensivo, mais especificamente na saída de bola, algo que desde a época de Tiago Nunes não apresenta a qualidade necessária para ser insistentemente utilizada. Cássio tentou sair jogando, mas não conseguiu se desvencilhar da pressão cearense, perdeu a bola e acabou cometendo pênalti que Fernando Sobral converteu.