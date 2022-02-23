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Na decisão da Recopa, Palmeiras defende invencibilidades contra o Athletico-PR e brasileiros

Verdão não perde para o Furacão desde 2017, e não sabe o que é derrota para clubes brasileiros, fora de casa, em competições internacionais, há quase dez anos...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 08:00
Pouco mais de dez dias depois de disputar a final do Mundial de Clubes, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira para mais uma decisão: desta vez a Recopa Sul-Americana. Além de iniciar a briga pelo título na partida de ida do confronto, o Verdão defende algumas invencibilidades tanto contra o Athletico-PR, quanto contra adversários brasileiros em competições internacionais.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
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GALERIA> Veja quanto o Palmeiras faturou em premiação com Abel Ferreira
Em busca de um título inédito, o Alviverde disputa sua 14ª final de competição internacional na história. Até agora são cinco títulos (Mundial 1951, Mercosul 1998 e Libertadores 1999, 2020 e 2021) e oito vices (Libertadores 1961, 1968 e 2000, Mercosul 1999 e 2000, Mundial 1999 e 2021 e Recopa 2021).
O Palmeiras está invicto há seis jogos contra adversários brasileiros em competições internacionais. Desde janeiro de 2021, foram três vitórias e três empates: Santos (final da Libertadores-2020: vitória), São Paulo (quartas da Libertadores-2021: empate e vitória), Atlético-MG (semifinal da Libertadores-2021: dois empates) e Flamengo (final da Libertadores-2021: vitória).
Em jogos fora de casa contra brasileiros em torneios internacionais, a invencibilidade é de dez anos. A última derrota foi para o Botafogo, pela Sul-Americana de 2012, no Rio de Janeiro. Desde então, o retrospecto é de uma vitória (Grêmio, Libertadores-2019) e dois empates (São Paulo e Atlético-MG, ambos pela Libertadores-2021) atuando na casa do adversário, além de duas vitórias em campo neutro (Santos e Flamengo, nas últimas finais de Liberta).
Contra o Athletico-PR, especificamente, também há uma invencibilidade a ser defendida. O Alviverde não perde para o Furacão desde 2017, quando sofreu um 3 a 0 na Arena da Baixada. Nesse período, foram disputados oito jogos entre as equipes, com seis vitórias palmeirenses e dois empates. Será a primeira vez que os times se enfrentam em uma competição continental.
Levando em conta os jogos do fim da última temporada e do começo da atual, o Palmeiras tem apenas uma derrota em 13 partidas. O único revés do Verdão foi diante do Chelsea, na final do Mundial de Clubes, que é considerado um torneio de 2021. Dessa forma, o Alviverde ainda não foi derrotado em um jogo válido pela temporada 2022, com cinco vitórias e um empate no Paulistão.
Crédito: Palmeirasnãoperderparabrasileirosemcompetiçõesinternacionaisháseisjogos(Foto:JuanMabromata/AFP

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