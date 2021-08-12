Na data do 117º aniversário, Botafogo lança uniforme em homenagem ao Rio de Janeiro

Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo abriu o dia do aniversário de 117 anos do futebol do clube, nesta quinta-feira, com o lançamento de um novo uniforme. Em homenagem ao Rio de Janeiro, as novas camisas possuem as cores azul celeste (atletas de linha) e azul escuro (goleiros). Este será o quarto uniforme do Alvinegro para a temporada 2021.

+ Operário x Botafogo: prováveis times, onde assistir e desfalques- Reservamos o lançamento da quarta camisa especialmente para o dia do aniversário do clube. O conceito faz ode à Cidade Maravilhosa, que muito interage com a nossa história. Afinal, o Rio de Janeiro é o berço do clube mais tradicional do Brasil. O uniforme está lindo e temos certeza que será um sucesso - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.

O novo traje será vendido pelos seguintes valores: R$259,90 (masculina), R$249,90 (feminina), R$239,90 (juvenil) e R$219,90 (infantil). Sócios-torcedores poderão ter até 20% de desconto de acordo com os planos adquiridos.

+ Sem Chay, Botafogo precisa se superar na criação para subir na Série B do Brasileirão Em publicações nas redes sociais durante a apresentação do novo uniforme, o Botafogo explicou a opção pela cor azul celeste:

- Celeste por definição do dicionário é relativo a algo que habita o céu. Podendo ser também aquilo cuja cor se assemelha ao céu, especialmente falando da cor azul; azul do céu, o azul celeste. Que nosso amor é preto e branco todo mundo sabe. Porém tendo como berço um cenário como o do Rio de Janeiroé indispensável não falarmos das cores que compõem a paisagem de nossa cidade. Nossa história começa no mar do azul da baía em que nossos remadores agitaram seus remos até o azul do céu de nossa cidade. A Cidade Maravilhosa é o berço da nossa história.