Na Colina Histórica: saiba onde comprar e os valores dos ingressos para o jogo entre Vasco e Resende

Classificado para as semifinais do Carioca, o Vasco disputa, no próximo domingo, a última rodada da Taça Guanabara. O adversário será o Resende, às 16h, em São Januário. As vendas online dos ingressos começaram na quarta-feira através do site sociogigante.com. A venda física terá início nesta quinta-feira. A partida deste domingo seguirá o mesmo protocolo adotado nas últimas. Os sócios que possuem carteirinha e realizarem a compra terão seu ingresso automaticamente carregado nela. Por outro lado, os não-sócios deverão efetuar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Além disso, todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site para ter acesso ao interior do estádio. Os menores de 18 anos não precisam comprovar o esquema vacial e deverão realizar apenas o upload da identidade ou certião de nasciomento na seguinte plataforma https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

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O Gigante da Colina agora volta suas atenções para o Carioca, já que foi eliminado da Copa do Brasil, nos pênaltis, para a Juazeirense. A principal competição do clube carioca na temporada (Série B ) terá início no dia 9 de abril, contra o Vila Nova, também em São Januário. CONFIRA AS INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE INGRESSOS

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online: 09/03 às 12hEncerramento das vendas online: 13/03 às 10h

Sócios e não sócios compram ingresso através do sociogigante.com a partir de 09/03 ou em nossos pontos de venda a partir do dia 10/03.

ATENÇÃO:Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, o ingresso automaticamente será carregada nela. Não sócios e convidados de sócios deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Dos valores:

Social – R$100,00Arquibancada – R$50,00

Dos planos e valores por setor:

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$15,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$15,00Estatutário Norte a Sul – R$25,00Estatutário Camisas Negras – R$25,00Estatutário – R$25,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$15,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$15,00Norte a Sul – R$25,00Camisas Negras – R$45,00

Da data e horário de abertura por plano e rating:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 09/03 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 09/03 às 12h30Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 09/03 às 13hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 09/03 às 13h30Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 09/03 às 14hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 09/03 às 14h30Camisas Negras – 1 Estrela – 09/03 às 15hPúblico Geral – 09/03 às 15h30

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Dos pontos de venda/retirada e horários:

Quinta-feira, 10/03:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18h

Sexta-feira, 11/03:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11 às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h

Sábado, 12/03:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11 às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h

Domingo, 13/03 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 16h45Bilheteria 5 – 10h às 16h45Bilheteria 9 – 10h às 16h45Bilheteria 11 (VISITANTE) – 10h às 16h45

Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

• Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;• Documento oficial com foto;• Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);• Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco

Menores de 18 anos deverão realizar upload do RG ou certidão de nascimento.

Podem comparecer ao evento:

Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:– Dose única;– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.

Pessoas acima de 50 anos com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).

Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal, apenas deverão realizar o upload do RG ou certidão de nascimento.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.

Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.

ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.

No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, exceto menores de 18 anos, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.A retirada da gratuidade deverá ser feita do dia 10/03, quinta-feira até 12/03, sábado, na bilheteria 11 de São Januário.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e convidados), carteirinha (sócios titulares ou dependentes) e documento original com foto.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19.