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Na bronca com arbitragem, Bangu posta foto de um garfo nas suas redes sociais após revés para Fluminense

Equipe banguense se queixou de decisão polêmica da arbitragem de anular gol de Jean Carlos na derrota por 1 a 0 para os tricolores, no último sábado, em São Januário...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 07:50

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 07:50
Crédito: Jogada aconteceu no segundo tempo (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
A derrota por 1 a 0 do Bangu para o Fluminense, pela quarta rodada do Carioca ficou indigesta entre os alvirrubros. A irritação com a anulação do gol de Jean Carlos, aos 12 minutos do segundo tempo culminou com uma postagem da foto de um garfo divulgada nas redes sociais do clube.
A divulgação da foto foi uma ironia em relação à decisão duvidosa de anular o gol por impedimento na jogada. O garfo é uma referência à expressão "garfado", utilizada por pessoas que gostam de futebol para contestarem decisões da arbitragem. Abaixo da foto do garfo, estava o texto:
"Garfo é um utensílio culinário utilizado pela civilização ocidental moderna para a alimentação. Serve principalmente para segurar alimentos rígidos e levá-los à boca, mas tb se usa na cozinha para segurar os produtos e cozinhar, por exemplo, batatas ou cenouras cozidas, em purê".
O Bangu volta a campo na quarta-feira, para encarar o Madureira, às 15h30, em Conselheiro Galvão. A equipe de Moça Bonita tem quatro pontos no Carioca.

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