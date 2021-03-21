Na bronca com arbitragem, Bangu posta foto de um garfo nas suas redes sociais após revés para Fluminense

Crédito: Jogada aconteceu no segundo tempo (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A derrota por 1 a 0 do Bangu para o Fluminense, pela quarta rodada do Carioca ficou indigesta entre os alvirrubros. A irritação com a anulação do gol de Jean Carlos, aos 12 minutos do segundo tempo culminou com uma postagem da foto de um garfo divulgada nas redes sociais do clube.

A divulgação da foto foi uma ironia em relação à decisão duvidosa de anular o gol por impedimento na jogada. O garfo é uma referência à expressão "garfado", utilizada por pessoas que gostam de futebol para contestarem decisões da arbitragem. Abaixo da foto do garfo, estava o texto:

"Garfo é um utensílio culinário utilizado pela civilização ocidental moderna para a alimentação. Serve principalmente para segurar alimentos rígidos e levá-los à boca, mas tb se usa na cozinha para segurar os produtos e cozinhar, por exemplo, batatas ou cenouras cozidas, em purê".