Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na briga pelo título espanhol, Real Madrid empata sem gols com o Real Betis

Equipe merengue perdeu chance de empatar com o Atlético de Madrid na quantidade de pontos, e segue como vice-líder do Espanhol...

Publicado em 24 de Abril de 2021 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2021 às 17:51
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Neste sábado, Real Madrid e Real Betis se enfrentaram pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol no Estadio Alfredo Di Stefano, em Madrid. O confronto, que era peça-chave do caminho merengue em busca do título, terminou em empate por 0 a 0.
Veja a tabela do EspanholATAQUE DE MADRIDDurante a primeira etapa, a equipe do Real Madrid foi a que criou mais chances de ataque. O time da casa conseguiu finalizar seis vezes, mas errou ao tentar acertar o alvo, e chutou no gol apenas uma vez, enquanto viu a maioria das tentativas irem para fora.
BETIS SOMEOs 45 minutos iniciais do Real Betis não mostraram uma equipe que parecia ter muita força para marcar o primeiro gol da partida. Durante toda a primeira etapa, o time visitante finalizou apenas uma vez, e chutou para fora nesta única oportunidade.
MAIS REALA segunda etapa da partida deste sábado seguiu com superioridade do Real Madrid que, além de ter a posse de bola a seu favor, também foi quem finalizou mais vezes. Novamente, a equipe merengue não foi capaz de converter as chances em gols.​BETIS APARECEEnfim, o Real Betis apareceu na segunda etapa para atacar e oferecer perigo ao setor defensivo do Real Madrid. Mesmo tendo uma quantidade menor de posse de bola, o time visitante pode criar grandes chances no final da partida, mas sem conseguir marcar.
SEQUÊNCIAO Real Madrid enfrenta o Chelsea às 16h (de Brasília) desta terça-feira pela semifinal da Champions League. O Real Betis, por sua vez, atua no dia 2 de maio, às 9h (de Brasília), contra o Real Valladolid, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados