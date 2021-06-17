Na briga pela vaga de titular no Flamengo, Matheuzinho cita conversas com laterais e Ceni

A assistência para o gol de Bruno Henrique - que definiu a vitória por 2 a 0 e a classificação do Flamengo para as oitavas de final da Copa do Brasil - coroou a boa atuação de Matheuzinho, que foi mais uma vez titular na ausência de Isla. Formado no Ninho do Urubu, o lateral-direito vem tendo somando apresentações consistentes no time e tem, inclusive, o apoio da "concorrência".
- Muito grato pela oportunidade. Desde pequeno sonho em estar um time gigante, hoje estou no Flamengo. A concorrência me motiva, converso bastante (com Isla e Rodinei)- afirmou Matheuzinho, à TV Globo, antes de completar:
- (Rogério Ceni) Me dá confiança, primeiro marcar depois atacar, Estamos bem entrosados ali dentro - finalizou o lateral-direito após a vitória no Maracanã.