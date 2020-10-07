Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na bola parada, Ponte Preta vence o Guarani e volta ao G-4

Com um gol em cada tempo, a Macaca conseguiu sair de campo com os três pontos e afundou o rival...
LanceNet

06 out 2020 às 23:23

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 23:23

Crédito: Reprodução/SporTV
No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta foi efetiva e derrotou o Guarani por 2 a 0. Com o placar, a Macaca está na 3ª colocação, com 24 pontos. O Bugre está na 19ª posição, com 11 pontos.Na próxima rodada, a Ponte Preta encara o Cuiabá, fora de casa. O Guarani mede forças com o CRB, no Brinco de Ouro da Princesa.
O jogo
Logo no começo do jogo a Ponte Preta teve a chance de marcar o seu gol. Na falha da zaga verde, Moisés saiu na cara do goleiro e parou em linda defesa de Gabriel Mesquita. A resposta do Bugre veio com Murilo Rangel. Na lateral da área, ele chutou rente ao poste de Ivan.
Sem muita emoção, a Ponte abriu o placar na bola parada. Após escanteio da direita, Dawhan cabeceou e jogou no contrapé do arqueiro, 1 a 0.
Na etapa final o Bugre tentou sair para o jogo, mas sem sucesso. Para deixar a situação mais grave, o espaço no contra-ataque quase custou o segundo da Macaca. Moisés saiu na cara do goleiro e Didi travou em cima da hora.
Assim como na etapa inicial, a Ponte ampliou na bola parada. Em novo escanteio, Gabriel falhou e Luisão aproveitou para estufar as redes, 2 a 0.
A melhor chance do Guarani veio aos 27 minutos. Na cobrança de escanteio, Didi testou e Ivan, ao melhor estilo Gordon Banks, defendeu de maneira incrível.

Este vídeo pode te interessar

guarani ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados