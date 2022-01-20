Na Arena Fonte Nova, Bahia marca no fim e arranca empate com o Unirb

Após empatar na estreia, o Bahia voltou a tropeçar nesta quarta-feira, na Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador, desta vez pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Ainda no primeiro tempo, o Unirb chegou a marcar primeiro, porém, já na segunda etapa, o Tricolor conseguiu arrancar o empate suado com Lucas Araújo, dando números finais em 1 a 1.
Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 2 pontos ficando na 3ª colocação, enquanto a Coruja acabou ficando com o mesmo número de pontos, porém um degrau abaixo, em 4º lugar.
Jogando em casa com a força da torcida, o Bahia iniciou o duelo indo pra cima do Unirb na expectativa de abrir o placar logo nos primeiros minutos. Entretanto, mesmo pressionando o adversário, a melhor chance aconteceu aos 8, quando Marcelo Ryan, em jogada individual, cortou para o lado e arriscou um chute cruzado, mas sem sucesso.
Apesar do adversário tentar ficar mais com a posse de bola, o Esquadrão não intimidou-se e continuou martelando. Com o tempo passando, teve mais duas oportunidades com Gregory e Jeferson Douglas, mas em ambas o goleiro Marcão conseguiu fazer a defesa. TRICOLOR VAI PRA CIMA, MAS UNIRB ABRE A CONTAGEM
Apesar da insistência por parte da equipe mandante, as chances foram aparecendo. Entretanto, outra vez ele, Gregory, e Douglas Borel, em finalizações de longe, além de apostar contra-ataques, lamentaram o fato de não terem conseguido balançar as redes.
Por outro lado, o Unirb, mesmo dando espaço ao Bahia, conseguiu abrir a contagem. Aos 43, Igor Bádio, após receber de Mucuri, bateu rasteiro para marcar o primeiro tento do jogo, sendo esse o último lance antes da arbitragem mandar os atletas para o vestiário.
INÍCIO DE SEGUNDO TEMPO
Tentando manter o mesmo ritmo do que foi na primeira etapa, o Bahia voltou a campo modificado. Na mudança, o técnico Bruno Lopes apostou em Luiz Felipe, Óscar Ruíz e Lucas Araújo. Entretanto, mesmo com a troca, continuou desperdiçando as oportunidades que apareciam, deixando o torcedor frustrado nas arquibancadas.
A Coruja, por sua vez, tentou manter uma postura defensiva, mas também resolver arriscar em busca de seu segundo tento. Sendo assim, após algumas substituições pelo lado, quase marcou mais um desta vez com Mucuri, mas a bola do meia acabou passando por todo mundo assustando a zaga adversária.
BAHIA VAI PARA O TUDO OU NADA E MARCA NO FIM
Até os 30 minutos, apesar de algumas chegadas por parte do Unirb, o Tricolor ainda assim ditava mais o ritmo em campo. Entretanto, acabava falhando na pontaria como foi o caso de Miqueias e Marcelo Ryan, mas em ambas o goleiro Marcão levou a melhor mantendo o resultado parcial.
Nos momento finais, já nos acréscimos, quando tudo parecia caminhar-se para um triunfo a favor do Unirb, Lucas Araújo frustrou os planos do rival. Aos 51, após um pênalti marcado, Marcão até chegou a defender, mas acabou dando rebote voltando para o próprio Lucas Araújo que não desperdiçou fechando a conta na Fonte Nova, porém com a torcida na bronca pelo novo tropeço da equipe na temporada.
FICHA TÉCNICABAHIA 1x1 UNIRB
Data e horário: 19/01/2022, às 19h15 (de Brasília)Local: Itaipava Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)Árbitro: Reinaldo Silva de SantanaAssistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Jucimar dos Santos Dias
Cartões Amarelos: Eduardo, 45'/1ºT; Marcelo, 6'/2ºT
Gols: Igor Bádio/43'/1ºT (1-0); Lucas Araújo, 51'/2ºT (1-1)
BAHIA: Denis Júnior; Douglas Borel (Luiz Felipe, no intervalo), Guilherme, Felipe Torres e Luiz Henrique; Luizão, Miqueias e Jeferson Douglas (Lucas Araújo, no intervalo); Thayllon (Óscar Ruiz, no intervalo), Gregory (Marcelo Cirino, aos 7'/2ºT) e Marcelo Ryan.(Técnico: Bruno Lopes)
UNIRB: Marcos; Carlinhos, Thuram, Maikon e Marcelo; Biro, Eduardo (Diego Serra, aos 21/2ºT) e Rocha; Mucury, Luizinho e Igor Badio (Gabriel, aos 21'/2ºT).(Técnico: Lorival Santos)