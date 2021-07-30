Mylena comemora acesso e vê com otimismo sequência do Brasileirão A2 para o Bragantino

Crédito: Atleta de 22 anos é formada no Avaí Kindermann (Fernando Roberto/Divulgação/Red Bull Bragantino

Em uma eliminatória de fortes emoções entre Bragantino e Athletico-PR no Brasileirão A2 do futebol feminino, o Massa Bruta reverteu o 4 a 2 sofrido em Curitiba na ida com um 2 a 0 no tempo normal no CFA Jarinu e a vitória nas penalidades. Classificação essa, aliás, que assegurou o time na semifinal do torneio e na elite do futebol nacional em 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNão a toa a meio-campista Mylena Pedroso fez questão de ressaltar o projeto que conta com o financiamento da empresa mantenedora do clube, a Red Bull, e no caráter de seriedade e profissionalismo que enxerga na administração. Além disso, ela assegurou que, agora, o elenco já está focado em não apenas chegar longe na A2 como também coroar a temporada com a taça:

- Tivemos um duelo difícil diante do Athlético, infelizmente o resultado na primeira partida não veio. Mas com muito trabalho conseguimos nos recuperarmos na volta e alcançamos o nosso objetivo, que era a classificação para a elite nacional. O Red Bull Bragantino se mostrou um projeto sério, onde acreditam no nosso trabalho. O resultado disso foi a conquista do acesso para a elite nacional, mas não vamos parar por ai. Vamos em busca do titulo.

Relembrando a trajetória do confronto com o Athletico onde marcou no primeiro jogo, Mylena garante que a ideia é buscar o mesmo nível de atuação na sequência da competição para aproximar o Bragantino da conquista: